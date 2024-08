Quaest: Pazolini tem 51% das intenções de voto para Prefeitura de Vitória

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (28) mostra o atual prefeito e candidato à reeleição Lorenzo Pazolini (Republicanos) na liderança isolada da disputa pela Prefeitura de Vitória (ES).

O que aconteceu

Pazolini tem 51% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado estadual João Coser (PT), com 17%.

A pesquisa aponta um empate técnico entre os candidatos Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (PSOL) no terceiro lugar. A psolista ainda aparece tecnicamente empatada com Assumção (PL) dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 51%

João Coser (PT): 17%

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB): 8%

Camila Valadão (PSOL): 7%

Assumção (PL): 2%

Du (Avante): 0%

Indecisos: 9%

Branco, nulo ou não vai votar: 6%

Metodologia

Contratada pela Rede Gazeta, afiliada da Rede Globo, a pesquisa Quaest ouviu 852 eleitores entre os dias 25 e 27 de agosto. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE-ES (Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo) sob o protocolo nº ES-08003/2024.