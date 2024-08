'Foi um filme de terror': jovem relembra pânico ao fugir de incêndio em SP

A repórter de rodeio Norraina Dourado, 26, relatou ter vivido momentos de "desespero" ao tentar fugir com a família de um incêndio florestal em Dumont (SP), cidade vizinha a Ribeirão Preto.

O que aconteceu

Família tentou salvar animais da pousada, mas não conseguiu. Em vídeos publicados no Instagram, Norraina conta que tudo aconteceu muito rápido, e ninguém viu de onde vieram as chamas.

Norraina estava com o irmão Wesley, 18, quando o fogo chegou à pousada da mãe, que também conseguiu escapar. "A gente [ela e o irmão] foi tentar soltar os animais da pousada. O fogo veio muito rápido", relembra. "A gente começou a sufocar com a fumaça e teve que sair correndo no meio do fogo".

Os irmãos acabaram se separando da mãe durante a fuga. A jovem seguiu com o irmão para um dos carros da família, enquanto a mãe — acompanhada de mais uma pessoa — entrou em outro. O veículo de Norraina e Wesley, porém, não funcionou, e os dois irmãos decidiram abandoná-lo no local. "A gente saiu do carro e não tinha visão de nada. Não conseguia ver onde a gente estava", diz.

Os dois decidiram sair correndo porque "começou a entrar brasa no carro", conta. Foi neste momento, segundo Norraina, que Wesley perdeu os chinelos e teve queimaduras graves nos pés. Mesmo assim, eles conseguiram fugir, encontrar a mãe e dirigir até o hospital da cidade, onde receberam os primeiros atendimentos. "Foi um filme de terror. Eu não sei como que a gente conseguiu sair de lá".

Jovem já recebeu alta do hospital; irmão mais novo segue internado. Norraina conta ter tido queimaduras leves no pescoço e no cabelo, enquanto a mãe "só está um pouco ralada" porque caiu durante a fuga. Já Wesley continua no hospital e deve passar por uma cirurgia ainda nesta quarta-feira (28).

O que eu vivi hoje foi um pesadelo. Olhava para todos os lados e só via fogo, não achava minha mãe, não achava meu irmão. (...) O fogo veio muito rápido, gente. A gente não viu de onde veio o fogo. (...) Vivi o pior dia da minha vida, mas sei que vivi um milagre. Eu tenho certeza absoluta que a gente nasceu de novo.

Norraina Dourado, em vídeos publicados no Instagram

Impactos dos incêndios

Ribeirão Preto suspendeu aulas nas escolas municipais. Segundo a prefeitura, foi constatado acúmulo de fuligem nos colégios, e as atividades foram retomadas na terça-feira (27). No fim de semana, moradores tiveram que deixar suas casas, cercadas por fogo e uma tempestade de poeira.

Queimadas também tiveram impacto sobre estados vizinhos. Mesmo sem focos de incêndios, o céu do Distrito Federal e de Goiás amanheceu encoberto por fumaça neste domingo (25). O aeroporto de Goiânia operou com baixa visibilidade e com restrições de pouso. Foram registrados oito cancelamentos de voos.

Seis pessoas foram presas por suspeita de provocar os incêndios. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ressaltou, porém, que não é possível dizer que se trata de uma ação coordenada. "É preciso haver investigação. Tivemos, de fato, uma ação criminosa, quatro pessoas foram presas, pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa", declarou à GloboNews.

PF abriu mais de 30 investigações sobre focos de incêndio no país. Pelo menos dois deles têm como alvo as queimadas em São Paulo. Quinze delegacias no interior do estado foram mobilizadas para esta apuração. "É um movimento atípico, de fato, mas as conclusões só podem ser trazidas a público com a conclusão dos inquéritos", disse o delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.