Surubim (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Surubim (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Surubim (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adriano - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Amanda Guedes - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ana Maria de Ivete Sindicato - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Anabel Negromonte - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Arrudinha - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Artur do Rêgo - 11444 - PP - Renúncia

Bana - 40666 - PSB - Aguardando Julgamento

Bárbara de Alemão - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Bé da Vila - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Betânia Arruda - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Beto Gás - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Bomba - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Brilhante Preparado - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Bruna Costa - 30321 - NOVO - Aguardando Julgamento

Carlos Maurício - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Cibele Souza - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Claudio da Bandinha - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Clecia Jacira - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Cristiane Viagens - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Daniel de Pedim - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Daniel Rocha - 20230 - PODE - Aguardando Julgamento

Danielle Duarte - 44888 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Danubio Albuquerque - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Doutor Fá - 45451 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Ayron Albuquerque - 13666 - PT - Aguardando Julgamento

Dr Dario Neto - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dr Reginaldo Dantas - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dr Vavá - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Dra. Amparo - 20444 - PODE - Aguardando Julgamento

Dunga do Lério - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ebeneser Cabral - 50100 - PSOL - Aguardando Julgamento

Edilton Corretor - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edinha da Moto Rosa - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Elizaldo de Zé Mário - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Erica da Fenix Optica - 30888 - NOVO - Aguardando Julgamento

Fabiano Por Todos Nós - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Fernanda Oliveira - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Gabriel Aprigio - 77444 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Geilza Santos - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Gel Capoeira - 77634 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Geraldo Lira - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Gilda Lima - 77100 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Givanildo da Feira - 40540 - PSB - Aguardando Julgamento

Gois Alves - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Graça da Yamaha - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Huck - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmã Silvana - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Davino - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Irmão Elias - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Itamar - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Izaildo Nascimento - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Izaldo Andrade - 45999 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jadilson - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jeniz Fotografo - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jó do Toyota - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

João Galdino - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Joelma Carla - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

José Luiz Barbeiro - 20666 - PODE - Aguardando Julgamento

Jose Roberto - 30303 - NOVO - Aguardando Julgamento

Juliano Rocha - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Junior Amorim - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior da Saúde - 11321 - PP - Aguardando Julgamento

Katiane da Saúde - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Kel de Almir - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Kerlania Silva - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kiko da Esperança Que Se Renov - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Kleyton do Gado - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Léo Lira - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Léo Mecânico - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Lindinês Reis - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Lucio Fabrício - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Luis do Juntos Por Surubim - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maciel Morais - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Mané Gambá - 13999 - PT - Aguardando Julgamento

Márcia Aguiar - 45500 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcio da Saude - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marco de Biu Machado - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Marcone da Padaria - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Marcos Bar - 22666 - PL - Aguardando Julgamento

Mariana Vasconcelos - 40613 - PSB - Aguardando Julgamento

Matias Facção - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Micherlan - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Miramar - 45234 - PSDB - Aguardando Julgamento

Monica Santos - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Murilo Barbosa - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Nailton do Jucá - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Neto da Padaria - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Neto da Saúde - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Neto de Véia - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Niery Karla - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Nubia Ramos - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Nyldja Aguiar - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Odailton dos Tatus - 20234 - PODE - Aguardando Julgamento

Oliveira de Chaparral - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Paulo Bulha - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Priscylla Barbosa - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Professora Angelica - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Elaine - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Geruza Lucena - 77789 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Professora Kananda - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Professora Velúzia - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Raimundo Filho - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Renato Bmg - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ricardo Taubate - 77999 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Rodrigo da Assistência - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Salatiel Lima - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Sassa do Jeans - 77800 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sombra - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Suely Simoes - 44224 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Tamirys Enfermeira - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tereza Cristina Enfermeira - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Thiago Bela Vista - 30308 - NOVO - Aguardando Julgamento

Thiago da Mídia - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Thiago Miranda - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vaguinho - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Valtinho - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Vanessinha - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Vania da Associação - 11112 - PP - Aguardando Julgamento

Veronica Barbosa - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Virginia Cadeirante - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Welington Lima - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Weslley Lemos - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Ze da Padaria - 30253 - NOVO - Aguardando Julgamento

Zé do Gancho - 45525 - PSDB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

