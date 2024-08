São Caitano (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

São Caitano (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

São Caitano (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abraão Gomes - 44444 - UNIÃO - Deferido

Adeildo da Saúde - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Adriano Banda Show - 11223 - PP - Deferido

Adriano Sangue Bom - 44567 - UNIÃO - Renúncia

Alan Moto Taxi - 11444 - PP - Deferido

Alexandre O Gaguinho - 22222 - PL - Deferido

Andre Cabral - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Ariberto do Sindicato - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Ator Jacke Leone - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Beija Flor DI Camargo - 36500 - AGIR - Aguardando Julgamento

Boquinha da Limpeza - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Caetaninho da Lotação - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Caetano do Gás - 55110 - PSD - Aguardando Julgamento

César Andrade - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Charles do Conselho - 11321 - PP - Deferido

Chico do Retiro - 44666 - UNIÃO - Deferido

Ciço Barriguinha - 44555 - UNIÃO - Deferido

Cindy - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Darão Morais - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dayane - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Dione Sem Terra - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Dona Marta - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Doutor Andre Tadeu - 65999 - PC do B - Aguardando Julgamento

Doutora Sonia Advogada - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Edenice de Davino - 13555 - PT - Aguardando Julgamento

Emanuelle Pontes - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Eraldo do Curral Velho - 44511 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Esmeraldo da Creche - 22888 - PL - Deferido

Esmeraldo do Táxi - 11222 - PP - Deferido

Everaldo da Saúde - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Fabio Miguel - 44222 - UNIÃO - Deferido

Felipe de Maniçoba - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Flávia Professora - 11777 - PP - Deferido

Fôfo - 22666 - PL - Deferido

Galego Caboquinho - 11123 - PP - Deferido

Geraldo da Galinha - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Geraldo Ramos - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Gilda Professora - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Gilmara Cavalcanti - 11011 - PP - Deferido

Glaucio Machado - 55666 - PSD - Aguardando Julgamento

Gleydson do Relógio - 22333 - PL - Deferido

Gôga Jogador - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Graziela Sobral - 11555 - PP - Deferido

Inácio Guerreiro - 65000 - PC do B - Aguardando Julgamento

Irajá - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irineu Lima - 22444 - PL - Deferido

Irmão Miranda - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ivanilda - 10666 - REPUBLICANOS - Deferido

Jeovásio - 11111 - PP - Deferido

Joao Chaves - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

João de Bal - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Junior da Saúde - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kethilyn Mayara - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Lé Leal - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Leidiane Dedinha - 44456 - UNIÃO - Deferido

Lúcia Gajurú - 22777 - PL - Deferido

Luciana da Rua do Abrigo - 22106 - PL - Deferido

Luciana da Rua do Campo - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luiz Braga - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Luziélio Filho - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Maciel Tavares - 11000 - PP - Deferido

Manoel da Vicente Cordeiro - 22999 - PL - Deferido

Maria do Banco - 22123 - PL - Deferido

Marisa Macêdo - 11122 - PP - Deferido

Mauricio de Maniçoba - 22000 - PL - Deferido

Natali - 55545 - PSD - Aguardando Julgamento

Neide Vasconcelos - 65444 - PC do B - Aguardando Julgamento

Nena Obreira - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Neto Ramos - 44888 - UNIÃO - Deferido

Olímpio - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Hélio - 22555 - PL - Deferido

Paula Almeida - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Pikachu - 11144 - PP - Deferido

Rafael Professor - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Regina - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Renato de Maniçoba - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Ricardo Cabeleireiro - 36364 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rilvane Quirino - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Rosa da Posse - 44123 - UNIÃO - Deferido

Rosangela - 11999 - PP - Deferido

Rubia Santos - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Selma Melo - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Silvana das Frutas - 44999 - UNIÃO - Deferido

Thiago do Gás - 11333 - PP - Deferido

Thiago Souza - 10222 - REPUBLICANOS - Renúncia

Vado - 44111 - UNIÃO - Deferido

Valeria da Boa Vista - 65123 - PC do B - Aguardando Julgamento

Xoba Filho - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Zé dos Churros - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Zelândia - 44789 - UNIÃO - Deferido

Zezinho do Bordado - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Zieli - 44000 - UNIÃO - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.