Reserva (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Reserva (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Reserva (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adão Marins - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Adilson Palamar - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Adriana - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Adriane Zientek - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriano Chaminézinho - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Adriano Dedinho - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Alceu Vozniak - 11258 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Kelly - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

André Konopaski - 23777 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Andreia Machado - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Andreia Peters - 20219 - PODE - Aguardando Julgamento

Ane Barracão Petisco - 23020 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Angela Nascimento - 20567 - PODE - Aguardando Julgamento

Antonio - 43003 - PV - Aguardando Julgamento

Antonio da Agua - 15150 - MDB - Aguardando Julgamento

Bruno Lemes - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Caetano Eletrecista - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Carlinho Sota - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Carlos Jjg - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Carlos Sargento - 43131 - PV - Aguardando Julgamento

Celso Santos - 44666 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Chica do Iraer - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Claudio Szeremeta - 22357 - PL - Aguardando Julgamento

Daiane da Proteção Animal - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Daniel Pança da Estação - 11580 - PP - Aguardando Julgamento

Daniel Prestes - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Dr Lendel - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Dr Paulo - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Dr. Arlindo Lima - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edilson do Leonardos - 44456 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Eleandro - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Fabiano Pillati - 44450 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fernando Bueno - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Fernando Hornung - 44601 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fernando Martins Mancha - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Fio do Rio Novo - 15580 - MDB - Aguardando Julgamento

Gersinho - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Gil Andrade - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Gordo - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Hilio Mecanico - 44022 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ivo Sloboda - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Jessica do Erval de Cima - 23045 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Joao Batista - 13246 - PT - Aguardando Julgamento

Joarez Vaz - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jocelene Oniszki - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Jovana Enfermeira - 45550 - PSDB - Aguardando Julgamento

Juliana - 43001 - PV - Aguardando Julgamento

Leitoa Filho - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Léo Graniska - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Lucilene Duarte - 20321 - PODE - Aguardando Julgamento

Luiz Carlos do Escritório - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Luiz Debas - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Marcelo Baggio - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marcia Nunes - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Marcos Piá do Dóca - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Marinho Oliveira - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Marinho Requião - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Marli do Vau - 22100 - PL - Aguardando Julgamento

Michelli dos Panfletos - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Miguel Machado - 44190 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Miguel Tanasio - 11013 - PP - Aguardando Julgamento

Neia Bueno - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Neuzi Carvalho - 11450 - PP - Aguardando Julgamento

Onilde - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Pastor Jorge - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Pastor Neilor - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Paulinho Cunha - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Paulo - 43002 - PV - Aguardando Julgamento

Paulo da Campina - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Pia do Tozinho - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Polidoro - 40678 - PSB - Aguardando Julgamento

Prof. Augusto da Fisk - 55022 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Olivete - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Suzi - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Rosana Marçal - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Rubiana Silva - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rute Araujo - 23576 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Seu Jura - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Silvana Aparecida de Oliveira - 11101 - PP - Aguardando Julgamento

Silvana Marins - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Simas - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Sirlei da Lanchonete - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Sirlei Lopes - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Sirlene Delícias do Interior - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Soll do Salão - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Sueli Justino - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Ticiana Rubia - 43777 - PV - Aguardando Julgamento

Tito Lopata - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Valdemar da Mercearia Palmeras - 44112 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Valdemir Hartman da Farmácia - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Valdinei Souza - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Wagner Augusto - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Wilson do Mercado Moriá - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Zé Roberto - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Zezinho do Criciuma - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Zico Prehn - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.