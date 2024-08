Boulos de um lado, Marçal de outro: quem caiu e quem subiu em nova pesquisa

Do UOL, em São Paulo (SP)

A pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (21), mostra candidatos à prefeitura de São Paulo (SP) com grandes variações nas intenções de voto dos eleitores.

O que mostra a pesquisa AtlasIntel

Boulos teve a maior queda entre os candidatos. O psolista caiu 4,2 pontos percentuais, enquanto Nunes caiu 3,4. Na pesquisa do último dia 8, Boulos tinha 32,7%, enquanto o prefeito marcava 24,9%.

Marçal foi o que mais cresceu, tirando pontos dos adversários. O candidato do PRTB cresceu 4,9 pontos percentuais — ele tinha 11,4% na pesquisa anterior. Tabata Amaral também oscilou para cima (tinha 11,2% e foi para 12%). Já Datena estacionou — ele tinha 9,4% no último levantamento.

No geral, Boulos aparece com 28,5% das intenções de voto, quase sete pontos de vantagem para Nunes. O candidato que tenta a reeleição soma 21,8%. Marçal (16,3%), Tabata Amaral (12%) e Datena (9,5%) aparecem na sequência. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Veja os números completos da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 28,5% (tinha 32,7%)

28,5% (tinha 32,7%) Ricardo Nunes (MDB): 21,8% (tinha 24,9%)

21,8% (tinha 24,9%) Pablo Marçal (PRTB): 16,3% (tinha 11,4%)

16,3% (tinha 11,4%) Tabata Amaral (PSB): 12% (tinha 11,2%)

12% (tinha 11,2%) Datena (PSDB): 9,5% (tinha 9,4%)

9,5% (tinha 9,4%) Marina Helena (Novo): 4,3% (tinha 3,5%)

4,3% (tinha 3,5%) Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3% (tinha 0%)

0,3% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0,2% (tinha 0,7%)

0,2% (tinha 0,7%) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Não sei: 0,9% (era 0,6%)

0,9% (era 0,6%) Branco/Nulo: 6,2% (era 5,2%)

Segundo turno

A pesquisa também testou cinco cenários de segundo turno. Veja os resultados:

Ricardo Nunes (MDB) 41% x 37% Guilherme Boulos (PSOL) ;

41% x 37% ; Guilherme Boulos (PSOL) 38% x 35% Pablo Marçal (PRTB) ;

38% x 35% ; Guilherme Boulos (PSOL) 30% x 29% Tabata Amaral (PSB) ;

30% x 29% ; Ricardo Nunes (MDB) 39% x 39% Tabata Amaral (PSB) ;

39% x 39% ; Ricardo Nunes (MDB) 40,8% x 28,7% Datena (PSDB)

Marçal dispara entre bolsonaristas

Boulos vai melhor entre eleitores de Lula, jovens e ricos. É apoiado por 52,6% dos simpatizantes do presidente, tem o apoio de 49,7% de ateus e agnósticos, 26,1% entre católicos e 26,9% dos eleitores com renda superior a R$ 10 mil. Ele também é favorito entre aqueles com ensino superior (33,4%), mulheres (33,7%) e jovens: 38,2% entre eleitores de 16 a 24 anos.

O prefeito é apoiado por evangélicos (23%) e católicos (26,6%), jovens de 25 a 34 anos (29,7%) e pobres. Ele é o preferido por 40,1% de quem ganha até R$ 2 mil. Nunes ainda vai melhor entre os homens (23,9%) e eleitores que estudaram até o ensino fundamental (43,9%).

Marçal cresce e empata com Nunes entre bolsonaristas. Na pesquisa anterior, o atual o prefeito tinha 55,2% da preferência de quem votou em Bolsonaro em 2022. O número caiu para 38,6%. Já Marçal, que aparecia na sondagem anterior com 25,3% desses votos, teve um salto para 41,8%.

Sobre a pesquisa. A AtlasIntel foi realizada com recursos próprios e ouviu 1.803 eleitores da capital paulista entre os dias 15 e 20 de agosto. O levantamento tem nível de confiança de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. Ele foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02504/2024.