Guarapuava (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Guarapuava (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Guarapuava (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adão da Apae - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Adão Faustino - 23789 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Adao Santos - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Ademir Cavalheiro - 35456 - PMB - Aguardando Julgamento

Adenilson Faria Deno - 30023 - NOVO - Aguardando Julgamento

Adir Zanovello - 11789 - PP - Aguardando Julgamento

Adriana Chaves - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Adriano Xistiuk - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Agrônomo Pimpão - 30022 - NOVO - Aguardando Julgamento

Airtinho Stora - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Alaise Ribas - 11887 - PP - Aguardando Julgamento

Alcione Ribas - 23190 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Aline Iglecias - 20015 - PODE - Aguardando Julgamento

Ana Kuster - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Ana Santos - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Andre Proche - 20666 - PODE - Aguardando Julgamento

Andre Tecchio - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Andreia Campeirismo - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Angela do Postinho - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Anselmo Vermelho - 23787 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Arlei Raizeiro - 44100 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ascemari Ida - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Baiano Taxista - 10012 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Balbina Ramos - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Bruna Spitzner - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Bruninho Hanke - 22030 - PL - Aguardando Julgamento

Buiu Martins - 15011 - MDB - Aguardando Julgamento

Cabo Dirso - 22190 - PL - Aguardando Julgamento

Caneta do Gás - 40244 - PSB - Aguardando Julgamento

Cantor Edy Oliveira - 20300 - PODE - Aguardando Julgamento

Carlos Portela - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Celio Roberto - 10987 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Celso Costa - 23234 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cezinha Malusa - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Christiam Andrade - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Cissa do Postinho - 40011 - PSB - Aguardando Julgamento

Claudinei Nunes - 35500 - PMB - Aguardando Julgamento

Claudinor Silva - 30010 - NOVO - Aguardando Julgamento

Cleverson da Construção - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Cleviane Sene - 15001 - MDB - Aguardando Julgamento

Coutinho - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Cris Wainer - 13007 - PT - Aguardando Julgamento

Cristiano Góes - 23033 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Cristiano Vendedor - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Cristovão da Cruz - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Daia Silva - 10028 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dalva do Restaurante - 40200 - PSB - Aguardando Julgamento

Daniel Ivanski - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Danilo Dominico - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Darci Galeto - 20025 - PODE - Aguardando Julgamento

Débora Kultz - 23233 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Dedo - 11131 - PP - Aguardando Julgamento

Dete Proensi - 35135 - PMB - Aguardando Julgamento

Divo Paiol de Telha - 13234 - PT - Aguardando Julgamento

Dognei Aldonei - 15025 - MDB - Aguardando Julgamento

Dr Gabriel Nunes - 11357 - PP - Aguardando Julgamento

Dr Rodrigo Crema - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Dra Adriana Schweiger - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dra Luzia Noriler - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Dynãh do Postinho - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edina Felizardo - 40178 - PSB - Aguardando Julgamento

Edinho Maciel - 10234 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Edson Santos - 12500 - PDT - Aguardando Julgamento

Eduardo Ribas - 20018 - PODE - Aguardando Julgamento

Elcio Melhem - 11666 - PP - Aguardando Julgamento

Elenilson Franco - 35225 - PMB - Aguardando Julgamento

Eliane Cionek - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Elisete Fernandes - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Elisiane Karam - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Ellis Regina Ramos - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Elo Souza Agente de Saude - 43777 - PV - Aguardando Julgamento

Elza da Feijoada - 15016 - MDB - Aguardando Julgamento

Enfermeira Professora Neia - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Eraldo Café - 11345 - PP - Aguardando Julgamento

Escrivã Magda - 30180 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eunice do Churros - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eva Serbai do Guairaca - 23290 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Evandro Dalmolin - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Eziquel Oliveira - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Felipe Martins - 55056 - PSD - Aguardando Julgamento

Felipe Munhoz - 44321 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Fernando da Farmácia - 15900 - MDB - Aguardando Julgamento

Fernando Guiné - 55010 - PSD - Aguardando Julgamento

Fernando Moss - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Fogaça Saúde e Acessibilidade - 43100 - PV - Aguardando Julgamento

Fran Padilha - 23333 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Frederico Michelc - 22322 - PL - Aguardando Julgamento

Gege da Segurança - 35735 - PMB - Aguardando Julgamento

Geise Wendler - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Geovane Souza - 22500 - PL - Aguardando Julgamento

Germano Alves - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Gerson Furtado - 22757 - PL - Aguardando Julgamento

Gessica do Terminal - 40288 - PSB - Aguardando Julgamento

Giany Maria - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gilson da Ambulância - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Giovana Martins - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Glauberson Rocha - 15215 - MDB - Aguardando Julgamento

Guilherme Kovalski - 44744 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Gusto da Auto Elétrica - 44522 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Guto Klosowski - 23023 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Heliton Ribeiro da 92 - 44092 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Hiltinho do Remedio - 44139 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ike Silvestri - 11023 - PP - Aguardando Julgamento

Índy - 15638 - MDB - Aguardando Julgamento

Ivã Oliveira - 40456 - PSB - Aguardando Julgamento

Ivani - 40300 - PSB - Aguardando Julgamento

Jackson Mello - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jana Gomes Bonete - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Jefferson Hauptmann - 30122 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jeovane do Povo - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

João Gilmar Raspinha - 44130 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Joao Paulo Senger - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Joao Victor Trinco - 30789 - NOVO - Aguardando Julgamento

Joarez Camargo - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Joel Barbosa - 23277 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Joel Gross - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Jonatan J Brachak - 23000 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Jorge Toledo - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

José Passos - 40977 - PSB - Aguardando Julgamento

Josi - Técnica - 15300 - MDB - Aguardando Julgamento

Jucilene Zaia - 12212 - PDT - Aguardando Julgamento

Juninho do Mercado - 35001 - PMB - Aguardando Julgamento

Juraski - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Kassy Kloster - 13003 - PT - Aguardando Julgamento

Kelen Siqueira - 35022 - PMB - Aguardando Julgamento

Kenny do Cartório - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Lais Vasconcelos - 13513 - PT - Aguardando Julgamento

Lari Cabreira - 10345 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Larissa Cescon - 22007 - PL - Aguardando Julgamento

Lauri do Gás - 13001 - PT - Aguardando Julgamento

Leandro da CIVIL - 22234 - PL - Aguardando Julgamento

Leni Brautigam - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Leo Eletricista - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Loici Ramos - 35655 - PMB - Aguardando Julgamento

Losanja Luciana Gonzales dos S - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Luana Ribeiro - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Luciana Bochnia - 23999 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Luciana Diamant - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Luciano Gago - 11022 - PP - Aguardando Julgamento

Luciano Pop - 10321 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lucio do Geladão - 44051 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luis Carlos da Planalto - 10611 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Luiz Braz - 44017 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiz do Transporte - 55099 - PSD - Aguardando Julgamento

Luiz Souza - 35190 - PMB - Aguardando Julgamento

Lurdes - 30200 - NOVO - Aguardando Julgamento

Macedo Bombeiro - 22193 - PL - Aguardando Julgamento

Maico - 55322 - PSD - Aguardando Julgamento

Mano Hood - 23456 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Mara Mattoso - 35100 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcelinho - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcelo Laskera - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Marcia Costa - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcio Carneiro - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marcio Mello - 23193 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Marco Qsl - 10017 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcos Schmeing - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Mari dos Eventos - 23111 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Maria Bisognin - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Maria do Carmo - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Mariana Barbosa - 35055 - PMB - Aguardando Julgamento

Marie Ribeiro - 55025 - PSD - Aguardando Julgamento

Marildo do Posto - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Marilza Gonçalves - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marinho - 10204 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maristela A Tia da Merenda - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Maykon da Saksom - 11258 - PP - Aguardando Julgamento

Mery Amaral - 10101 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Michael Queiroz - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Miro Gaucho da Vila Bela - 44566 - UNIÃO - Renúncia

Nagib - 23567 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Nego Silvio - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Neri Peixe - 13147 - PT - Aguardando Julgamento

Nilson - 15234 - MDB - Aguardando Julgamento

Nivaldão do Guairacá - 10022 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Obadias - 55023 - PSD - Aguardando Julgamento

Olimpio Mattos - 40789 - PSB - Aguardando Julgamento

Orlando Stavinski - 13789 - PT - Aguardando Julgamento

Osmar Corredor - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Pampa - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Floriano - 10369 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Pastor Vanderlei - 30007 - NOVO - Aguardando Julgamento

Paulo Bilek - 55007 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulo Cesar Pc - 55193 - PSD - Aguardando Julgamento

Paulo Lima - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Pedro Aurélio - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Pedro Moraes - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Pedro Swiderski - 35125 - PMB - Aguardando Julgamento

Pedro Vinkler - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Petterson Romero - 30040 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pinduca - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Polly Lima - 11024 - PP - Aguardando Julgamento

Portela - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Proessor Josiel - 10745 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Prof Diogenes - 35200 - PMB - Aguardando Julgamento

Prof Gi Cordeiro - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Prof Nivaldo Orlan - 30033 - NOVO - Aguardando Julgamento

Prof Sidão - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Prof. Bia - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Prof. Eliton - 13600 - PT - Aguardando Julgamento

Prof. Samuel Lara - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Emerson - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Marcos Fernandes - 23444 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Professor Pablo - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Professor Saulo - 30001 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professora Ana Paula - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Celina - 22024 - PL - Aguardando Julgamento

Professora Eliane - 15042 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Leila - 55226 - PSD - Aguardando Julgamento

Professora Leila Rosa - 11042 - PP - Aguardando Julgamento

Professora Nilza - 15051 - MDB - Aguardando Julgamento

Professora Terezinha - 13133 - PT - Aguardando Julgamento

Raimundo da Saúde - 44233 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rangel - 20190 - PODE - Aguardando Julgamento

Rejane Motorista da Nove Nove - 10888 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rita Felchak - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Robinho da Ambulância - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Rode - Roni Sandrin - 15500 - MDB - Aguardando Julgamento

Rodrigo Bola - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Rodrigo da Academia - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Rodrigo do Agita - 20030 - PODE - Aguardando Julgamento

Rodrigo Jesusteama - 30316 - NOVO - Aguardando Julgamento

Rodrigo Resseti - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Romualdo Hornich - 30190 - NOVO - Aguardando Julgamento

Roni Santos - 11580 - PP - Aguardando Julgamento

Ronie da Habitação - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Rosi Gari - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rossana Campello Manfredini - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Rozalino Ramos - 13913 - PT - Aguardando Julgamento

Salete Otto - 20021 - PODE - Aguardando Julgamento

Sara Champoski - 20055 - PODE - Aguardando Julgamento

Sérgio Kiçula - 55015 - PSD - Aguardando Julgamento

Seu Carlos Noronha - 13200 - PT - Aguardando Julgamento

Sidão Oreiko - 44789 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Subtenente Hartmann - 30181 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tadeu Julkowski - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Tassita Bueno - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Tati de Jesus - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tatiane Bini - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Tatyane Medino - 44029 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Teófilo da Farmácia - 15789 - MDB - Aguardando Julgamento

Tere do Industrial Xarquinho - 23291 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Tereza Gurnaski - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Thuane Ribas - 55165 - PSD - Aguardando Julgamento

Tia Marina - 20022 - PODE - Aguardando Julgamento

Tiago A Belo Tiriva - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tiãotaxista - 40017 - PSB - Aguardando Julgamento

Valdir da Palmeirinha - 13018 - PT - Aguardando Julgamento

Valenga - 23777 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Valeria Carvalho - 20789 - PODE - Aguardando Julgamento

Valeria Stocki - 55125 - PSD - Aguardando Julgamento

Valery Morais - 22017 - PL - Aguardando Julgamento

Vande Pires - 40756 - PSB - Aguardando Julgamento

Vanderlei Linguiceiro - 44677 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vardinho - 23555 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Vermeio Primavera - 22455 - PL - Aguardando Julgamento

Victor Hulmanski - 10007 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vilsinho Vinkler - 15055 - MDB - Aguardando Julgamento

Wilson Anciuti - 15115 - MDB - Aguardando Julgamento

Zezinho - 35789 - PMB - Aguardando Julgamento

Zicão - 22121 - PL - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.