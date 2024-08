Escada (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Escada (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Escada (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Adelaide do Povão - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Alda da Castração - 40010 - PSB - Aguardando Julgamento

Alef de Doutor Alison - 33013 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Alex Antony do Turismo - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Ana Ligia da Pracinha - 36147 - AGIR - Aguardando Julgamento

Ana Marcia do Povão - 35345 - PMB - Aguardando Julgamento

Anchieta Ferreira - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Antônio rufino binho - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Assunção Parabrisa - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Beto Eletricista - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Biu de Torres - 25133 - PRD - Aguardando Julgamento

Boyzinha - 33999 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Budué - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Camila de Pareia - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cantor Walter Barros - 27700 - DC - Aguardando Julgamento

Cantora Betânia - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Capitulino - 33444 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Carlinhos Motorista - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Cátia da Farmácia - 13700 - PT - Aguardando Julgamento

Cicero do Coqueiro - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Cidinez Custodio - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Cuca de Tapada - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Danda de Barão - 22221 - PL - Aguardando Julgamento

Davi da Guarda - 27333 - DC - Aguardando Julgamento

Deda Moveis - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

DI de Massauassu - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Diego Cabral - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Dr Gatão - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Dr Joao Carvalho - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Dra Camilla Brena - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Dra Nilza - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Edite do Postinho - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Edivan do Alto - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Edmicio Costa - 27111 - DC - Aguardando Julgamento

Eduardo do Agrícola - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Eduardo do Arretado - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Eliabe Nascimento - 55014 - PSD - Aguardando Julgamento

Elias Ribeiro - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Elisângela Santos - 13313 - PT - Aguardando Julgamento

Emanuel da Bomboniere - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Emanuel de Isaque - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Everton Gás - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Fernando Empreiteiro - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Flavio Moveis - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Galego da Sopa - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Galego do Povão - 35777 - PMB - Aguardando Julgamento

Gil Sat - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gilmar Marques - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gleison Wg - 45222 - PSDB - Aguardando Julgamento

Henrique Meketrefe - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Hosana Modas - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Irmã Nalva - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmã Nyedja - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Adriano - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Andre da Van - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Arlindo - 25225 - PRD - Aguardando Julgamento

Irmão Luciano - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Marinaldo - 45444 - PSDB - Aguardando Julgamento

Irmão Massé - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Prego - 27127 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Severino Bio - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Van - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Zezinho - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Ivaldo Almeida - 45101 - PSDB - Aguardando Julgamento

Ivanildo Marreco - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Izabel do Sindicato - 33555 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Jackson Patriota - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Jacy Tornado - 25666 - PRD - Aguardando Julgamento

Jaete Mulher Pé No Chão - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Joana de Dudui - 22262 - PL - Aguardando Julgamento

Joedson Oficina de Moto - 36444 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jorge e Mateus - 36999 - AGIR - Aguardando Julgamento

José Carlos - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Josias - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Josy do Todo Dia - 27999 - DC - Aguardando Julgamento

Junior do Boi - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

Junior do Mst - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Kacalo do Riacho - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Karoly - 40190 - PSB - Aguardando Julgamento

Katia da Sudene - 25321 - PRD - Aguardando Julgamento

Kekel do Alto - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Lambreta da Delegacia - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Landinho - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lau da Saude - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Leandra Freitas - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

Léo de Jaguaribe - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Leones da Juventude - 25625 - PRD - Aguardando Julgamento

Leonia do Sintrafe - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Leta de Jesus - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Louri Enfermeira - 40122 - PSB - Aguardando Julgamento

Lucas Felipe Lf - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Lucas Lira - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Luciana Cabeleireira - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Luciano do Sindicato - 13900 - PT - Aguardando Julgamento

Lula Negão - 36456 - AGIR - Aguardando Julgamento

Macaxeira - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Maestro Joziel - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Magnum - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Mago das Cameras - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Manasses Noé - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Mano do Alto - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Manu de Massauassu - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Manu do Sindicato - 13413 - PT - Aguardando Julgamento

Marcio da Água - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Marcos Alves - 15650 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcos do Riacho - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Marcos Santiago - 27890 - DC - Aguardando Julgamento

Maria Cláudia - 15620 - MDB - Aguardando Julgamento

Maria da Moradia - 33533 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marta de Massauassu - 70770 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Michele Cabral da Farmacia - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Michelle de Mangueira - 45223 - PSDB - Aguardando Julgamento

Miguel do Riacho - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Miriam do Riacho - 36258 - AGIR - Aguardando Julgamento

Miriam Monteiro - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Mirlayne Figueiredo - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Murilo Leite - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Neide do Alto - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Neide Sentil Mais Saude - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Nequinho Campanha - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Ninho do Poço - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastor Geraldo - 20220 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastor Jailton - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Pastora Fátima - 13777 - PT - Aguardando Julgamento

Paulinho - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Paulo da Chapa - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Pedro Jorge - 70070 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Piedade Buarque - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Prof Angela Rocha - 23222 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Prof Jeferson Caetano - 23123 - CIDADANIA - Aguardando Julgamento

Professor Ramon - 35190 - PMB - Aguardando Julgamento

Professora Jana - 22002 - PL - Aguardando Julgamento

Quinha do Pt - 13690 - PT - Aguardando Julgamento

Receba Na Caixa dos Peitos - 36100 - AGIR - Aguardando Julgamento

Rogeria da Ong - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Ronaldo Araujo - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Rosa do Vale Verde - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Rosario do Combate Ao Câncer - 40223 - PSB - Aguardando Julgamento

Salety do Povão - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Sandra do Matadouro - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Sebastião - 33888 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Simone Karla Monteiro do Nas - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Socorro Silva - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Suzy da Vila - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Tarciana Pimentel - 22722 - PL - Aguardando Julgamento

Tarlina de Dr Edmilson - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Tassia Frexeiras - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Thacylla Beatriz - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Tia Jana de Nova Escada - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Tia Jane - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tia Nem - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Valdeci do Ônibus - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Vera da Saúde - 40400 - PSB - Aguardando Julgamento

Vera do Bar - 70789 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vera do Riacho - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Welida Deize - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Zé Amaro do Alvorada - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Zezinho da Viola - 35202 - PMB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h47.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.