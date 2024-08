Rússia atinge infraestrutura de energia em ataques aéreos na Ucrânia

KIEV (Reuters) - A Rússia atingiu infraestrutura de energia no norte da Ucrânia em um ataque noturno com mísseis e drones e causou um grande incêndio no oeste do país, resultando em um aumento nos níveis de cloro no ar, disseram autoridades ucranianas na terça-feira.

As forças ucranianas abateram três mísseis balísticos e 25 dos 26 drones lançados no ataque a nove regiões do país, disse o comandante da Força Aérea da Ucrânia.

Autoridades na região nordeste de Sumy, na fronteira com a Rússia, disseram que uma instalação de energia foi atingida, causando apagões em 72 vilarejos e a mais de 18.500 consumidores.

Trabalhadores do setor de energia correram para reparar os danos, informou a administração regional no aplicativo de mensagens Telegram.

As instalações de energia ucranianas têm sofrido bombardeios quase diários nos últimos seis meses, à medida que a guerra avança após a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

A Ucrânia compra eletricidade de seus vizinhos da União Europeia, mas não o suficiente para compensar o déficit. Os cortes de energia são anunciados regularmente durante o horário de pico do consumo noturno.

Uma instalação industrial foi atacada na região ocidental de Ternopil durante o último bombardeio, e um reservatório de combustível foi atingido, segundo as autoridades.

A televisão ucraniana mostrou enormes colunas de fumaça preta subindo sobre Ternopil.

A queima de combustível e materiais lubrificantes elevou os níveis de cloro no ar, disse o vice-chefe da administração regional de Ternopil, Viktor Ustenko. As autoridades pediram que as pessoas ficassem em casa.

Mais de 90 bombeiros estavam envolvidos nos esforços para extinguir o incêndio, acrescentou Ustenko. "A situação está totalmente sob controle", disse ele.

Um ataque a Kiev foi repelido sem grandes danos ou vítimas, disseram as autoridades da cidade.

Não houve comentário imediato de Moscou sobre os ataques de terça-feira. Ambos os lados afirmam que têm como alvo instalações essenciais para os militares e não a infraestrutura civil, mas muitos civis foram mortos na guerra.

Moscou tem realizado ataques aéreos contínuos desde que as forças ucranianas iniciaram uma incursão na região russa de Kursk em 6 de agosto, e as forças russas têm avançado gradualmente em partes do leste da Ucrânia.

(Reportagem de Lidia Kelly em Melbourne e Olena Harmash em Kiev, reportagem adicional de Yuliia Dysa em Gdansk)