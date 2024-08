Recuperação alemã deve ser adiada e inflação pode aumentar, alerta BC da Alemanha

FRANKFURT (Reuters) - A tão aguardada recuperação econômica da Alemanha pode ser ainda mais adiada e a inflação pode aumentar no final do ano, mesmo que apenas temporariamente, disse o banco central alemão em um relatório econômico mensal nesta terça-feira.

A Alemanha, a maior economia da Europa, sofreu uma contração inesperada no último trimestre e uma série de indicadores até agora neste trimestre apontam para uma expansão anêmica.

Embora seja improvável uma recessão, as perspectivas gerais permanecem fracas, disse o Bundesbank.

"A esperada recuperação lenta da economia está sendo adiada ainda mais", disse o banco. "No entanto, não se espera uma recessão no sentido de um declínio significativo, amplo e prolongado na produção econômica, desde que não ocorram novos choques negativos."

O consumo privado e os serviços poderão se expandir neste trimestre, impulsionados por um grande aumento na renda disponível das famílias, segundo a previsão do banco central. Porém, é provável que a demanda externa permaneça fraca, prejudicando as perspectivas do vasto setor industrial da Alemanha.

Embora a inflação tenha caído acentuadamente no último ano, ela poderá se recuperar no final de 2024, principalmente devido ao efeito estatístico dos preços relativamente baixos de energia no ano anterior.

"Podemos esperar taxas de inflação um pouco mais altas temporariamente no final do ano", disse o banco. "Também é provável que o núcleo da inflação permaneça em um nível elevado devido à continuação de fortes pressões salariais."

(Por Balazs Koranyi)