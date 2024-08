Omoda Jaecoo: como são os novos SUVs da Chery que virão ao Brasil em 2025

As marcas Omoda e Jaecoo, derivadas do grupo Chery, confirmaram sua chegada ao Brasil em 2025, trazendo um alto investimento e a promessa de produção local de veículos. Com um aporte inicial de R$ 200 milhões de um total R$ 1,6 bilhão, as marcas chinesas planejam lançar seis SUVs no mercado brasileiro.

A produção será em regime CKD (Complete Knock Down), onde os veículos são importados em partes e montados localmente. A planta de produção deve ser confirmada na fábrica da Caoa Chery em Jacareí (SP), que está desativada desde 2021. Há planos de expansão para até 10 modelos diferentes nos próximos dois anos.

Além disso, a Omoda e a Jaecoo têm como objetivo alcançar 30 mil emplacamentos anuais no país, com uma rede inicial de 50 concessionárias. Seis SUVs já foram confirmados para o Brasil: Omoda 3, 5 e 7, além dos Jaecoo 5, 7 e 8.

Omoda 5

Imagem: Divulgação

O SUV chega com porte de Jeep Compass, medindo cerca de 4,4 m de comprimento e aproximadamente 1,80 m de largura. Traz desenho arrojado, com perfil de cupê, exibindo traseira mais inclinada e aerofólio na tampa do porta-malas.

Serão duas versões: a primeira 100% elétrica, com cerca de 220 cv de potência e aproximadamente 450 km de autonomia (os dados oficiais serão informados somente após a respectiva homologação). Essa será a opção mais cara e equipada - estimamos um preço em torno de R$ 230 mil.

A segunda terá propulsão híbrida leve - provavelmente, terá o mesmo motor 1.5 turbo com cerca de 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, associado ao câmbio CVT - é o mesmo conjunto mecânico do Tiggo 5X e do Tiggo 7, da Caoa Chery.

Traz duas telas de 10,25 polegadas de alta resolução para o painel de instrumentos e sistema de entretenimento, carregamento sem fio para celulares e pacote ADAS que inclui frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistência de manutenção de faixa.

Omoda 7

Imagem: Divulgação

Lançado na China neste ano, o SUV tem porte maior que o do Omoda 5. São 4,6 m de comprimento, 1,87 m de largura, 1,68 m de altura e um entre-eixos de 2,7 m. No visual, destaque para as lanternas traseiras em formato de raio, o que a marca batiza de "design de energia elétrica".

Motorização é híbrida plug-in, com motor 1.5 turbo de 156 cv e 22,4 kgfm de torque atrelado a propulsor elétrico. Os valores combinados não foram divulgados. Com consumo de 20 km/l, SUV roda 1.250 km sem precisar parar no posto. São 95 km apenas no modo elétrico. De acordo com a marca, é o mais eficiente do mundo.

Interior mantém a essência minimalista de outros modelos da marca, com poucos botões e informações concentradas em uma enorme central multimídia de 15,6 polegadas. Vem ainda com head-up display de 8".

Volante é inspirado em consoles de videogame para "facilitar controle e melhorar a experiência". Os bancos também foram baseados no design de cadeiras gamers. O som interno recebe atenção especial, com 12 alto-falantes e a promessa de isolamento acústico de 90%. Vem com sistema de fragrância com três opções diferentes e de ajuste de intensidade.

Traz ainda pacote completo ADAS com 18 assistentes de condução. Sistema é conduzido através de 5 câmeras e de radares espalhados pelo veículo. Destaque para detectores de pedestre, obstáculos e de ponto cego, além de assistente de permanência em faixa e alerta de colisão.

Jaecoo 7

Imagem: Daniel Neves/UOL

O SUV médio compartilha a plataforma T1X com os Chery Tiggo 5X e Tiggo 7 e oferece até 100 km de autonomia elétrica e até 1000 km de autonomia combinada.

Traz duas opções de motorização ainda estudados pela marca, 1.5 ou 1.6 turbo, ambos combinados com dois motores elétricos. Na China é utilizada a segunda opção, que traz 197 cv e faz de 0 a 100 km/h em 8s. A autonomia é de mais de 1.200 km, sendo que 100 km podem ser percorridos apenas no modo elétrico.

São sete modos de condução: Normal, Econômico, Sport, Areia, Lama, Neve ou Off-Road. O SUV tem 4,5 m de comprimento, 1,8 m de largura e 2,6 m de entre-eixos. As maçanetas são embutidas e as rodas possuem 19 polegadas.

Traz central multimídia na vertical com 14,8", painel digital de 10", carregador por indução e conta com assistentes de condução como frenagem autônoma de emergência, detector de ponto cego e alerta de mudança de faixa. Estima-se que o preço fique na faixa de R$ 279 mil.

Jaecoo 8

Imagem: Divulgação

SUV apontado como o mais luxuoso da lista, o modelo chega para concorrer com o Jeep Commander, medindo 4,82 metros de comprimento, 1,93 m de largura e 1,69 m de altura, além de 2,82 metros de entre-eixos. Terá opções disponíveis para até seis lugares.

Vem com conjunto híbrido que une motor 2.0 turbo aspirado em conjunto com propulsor elétrico, com potência de 366 cv. A expectativa é de que se posicione na faixa de R$ 300 mil.

Traz maçanetas retráteis nas laterais e interior com duas telas digitais de 12,3 polegadas, posicionadas lado a lado. As rodas são de 20 polegadas. Como equipamentos, vem com volante com botões sensíveis ao toque, controle de cruzeiro adaptativo e bancos com função de massagem.

Omoda 3 e Jaecoo 5

Os dois modelos foram confirmados para o Brasil, mas ainda não foram exibidos pela marca chinesa. A expectativa é de que ambos sejam SUVs compacto e cheguem apenas em versão híbrida leve, com potência de 150 cv e 170 cv respectivamente.