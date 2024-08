Mbappé recorre à Liga francesa e à Uefa por litígio financeiro com PSG

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, entrou em contato com a comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional (LFP) da França e a Uefa para resolver o litígio financeiro com o Paris Saint-Germain, seu ex-clube, informou nesta terça-feira (20) o jornal Le Monde.

Mbappé está há semanas em conflito com o PSG por um assunto relacionado a uma série de pagamentos que o clube supostamente deixou de fazer e que o jogador reclama.

Segundo o Le Monde, o atacante deixou de receber 55 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual), valor que compreende a terceira e última parcela da bonificação por sua contratação (36 milhões de euros, R$ 216 milhões) que deveria ter sido pago em fevereiro, os três últimos meses de salário previstos em seu contrato (abril, maio e junho) e um "bônus ético" desses três meses.

O jornal indica que Mbappé também recorreu à Uefa através da Federação Francesa de Futebol (FFF).

O PSG não se pronunciou após a publicação, mas uma fonte próxima ao clube explicou à AFP que "as coisas são mais positivas nos bastidores e as negociações ocorrem de maneira construtivas há meses", e ressaltou que a diretoria "não recebeu nada da LFP e da FFF".

No início do ano, as duas partes afirmaram que Mbappé abriu mão de uma parte dos bônus que tinha a receber ao chegar a um acordo com o PSG depois de ter ficado afastado da equipe por um mês no início da temporada passada.

O valor desses bônus gira em torno de 60 e 70 milhões de euros (R$ 360 milhões e R$ 420 milhões), segundo uma fonte do clube, e cobriam financeiramente o PSG na saída gratuita do jogador, que foi para o Real Madrid em junho, após o fim de seu contrato.

