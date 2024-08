Maria Branyas, pessoa mais velha do mundo, morre na Espanha aos 117 anos

MADRI (Reuters) - Maria Branyas, que era a pessoa mais velha do mundo, morreu pacificamente em uma casa de repouso espanhola aos 117 anos, de acordo com sua conta na plataforma X e um porta-voz da casa na terça-feira.

"Maria Branyas nos deixou. Ela morreu como queria: dormindo, em paz e sem dor", disse sua conta oficial no X, e um porta-voz da casa de repouso confirmou a notícia sem fornecer detalhes.

Branyas sugeriu que sua morte era iminente na segunda-feira no X, dizendo: "Estou me sentindo fraca. A hora está chegando. Não chorem, eu não gosto de lágrimas... Vocês me conhecem, onde quer que eu vá, serei feliz".

Sua conta no X é administrada por sua filha.

Ela completou 117 anos em 4 de março, de acordo com o Guinness World Records, e se tornou a pessoa mais velha do mundo em janeiro de 2023.

Nascida em San Francisco, Califórnia, em 1907, ela se mudou com sua família espanhola para a região da Catalunha quando tinha sete anos.

Ela passou o resto de sua vida lá, sobrevivendo à guerra civil de 1936-39 e a duas pandemias com um século de diferença - a pandemia de gripe espanhola de 1918 e a pandemia de Covid-19 de 2020-2021.

Em 1931, ela se casou com o médico catalão Joan Moret, com quem teve três filhos.

Branyas permitiu que os cientistas estudassem sua excepcional longevidade, que ela atribuiu a sorte, boa genética e "ordem, tranquilidade, boas conexões com a família e amigos, contato com a natureza, estabilidade emocional, ausência de preocupações, ausência de arrependimentos, muita positividade e afastamento de pessoas tóxicas", segundo o Guinness.

Quando chegou aos 117 anos, Branyas era a 12ª pessoa mais velha verificada na história. A mais velha de todos os tempos foi a francesa Jeanne Calment, que viveu até a idade de 122 anos e 164 dias.

(Reportagem de Inti Landauro e Catherine Macdonald)