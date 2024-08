Festival de Sanremo anuncia mudanças para artista revelação

ROMA, 20 AGO (ANSA) - O Festival de Sanremo anunciou hoje (20) mudanças em seu regulamento para a 75ª edição, que acontecerá entre 11 a 15 de fevereiro de 2025.

A principal delas inclui o retorno da categoria "Nuove Proposte", focada em apresentar o maior artista revelação do evento. No próximo ano, quatro finalistas concorrerão a este título, que já teve como vencedores Andrea Bocelli, Laura Pausini e Eros Ramazzotti.

A categoria "Cover", quando os concorrentes classificados voltam ao palco para reinterpretar uma música italiana ou internacional, também sofreu alterações quanto aos votos, que deixarão de influenciar a vitória do grande campeão do festival, selecionando apenas o melhor "Cover". Além disso, 24 vips participarão da categoria "Big", voltada a artistas consagrados.

Na última edição, a cantora pop Angelina Mango, de 22 anos, foi a grande vencedora com a música "La noia", que liderou as paradas de sucesso na Itália e ficou entre as mais ouvidas internacionalmente na plataforma Spotify.

O evento, cujo nome oficial é "Festival da Canção Italiana", é o mais importante do gênero musical da Itália e um dos principais do mundo. A iniciativa acontece anualmente desde 1951 na cidade de Sanremo, região da Ligúria, e é acompanhada por milhões de pessoas no Belpaese e em outros países. (ANSA).

