Bolsa volta a subir, junto com o dólar

Depois de bater o recorde nominal de pontos ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo opera com instabilidades nesta terça-feira (20). Os investidores decidiram aproveitar a manhã para embolsar os ganhos recentes vendendo ações e, com isso, o Ibovespa caía. Mas à tarde, voltou a subir. Por volta de 16h, o índice tinha alta de 0,32%, indo a 136.212 pontos.

O dólar comercial na mesma hora subia 1,40%, a R$ 5,487. Já o dólar turismo estava cotado a R$ 5,680. Problemas na China e no Japão influenciam a moeda aqui.

O que está acontecendo

Na madrugada, o banco central da China manteve os juros de 1 ano e 5 anos estáveis em 3,35% e 3,85%, respectivamente. "Isso frustrou o mercado que esperava que o governo local diminuísse as taxas para dar estímulos à economia chinesa", explica Ariane Benedito, economista especialista em mercados de capitais. Como a China é o maior destino das exportações brasileiras, isso afeta o real, que perde valor.

E teve problema no Japão também

O real sente a alta do iene hoje. Na segunda, a moeda do Japão subiu 0,68%, a 146,62 por dólar. Nesta terça-feira, também estava sendo negociado em alta, no momento, de 0,88% em relação ao dólar.

O Banco Central do Japão (BoJ) divulgou um documento nesta terça. Nele, o banco diz que, por conta do envelhecimento da população, existe uma pressão salarial maior que os custos das matérias-primas como principal fator de inflação. Por isso, o BoJ não descarta novas altas de juros para conter os preços por lá.

Quando BoJ sobre juros ou o iene se valoriza, acontece uma fuga de dólares do Brasil. Isso porque muitos investidores desmontam as chamadas operações de "carry trade", para não perder dinheiro.

Tanto que outra moeda emergente, o peso mexicano, também está caindo hoje. A divisa já perdeu 1,62% nesta terça em relação ao dólar, uma vez que o México também é um dos destinos dos investidores que gostam de emprestar dinheiro a baixos custos no Japão e investir em mercados onde os juros são altos.

Cai de manhã e sobe à tarde

Já a Bolsa encara um dia de instabilidades, depois de ter subido 1,36%, e bater seu recorde com 135.777 pontos na segunda. Pela manhã, alguns investidores decidiram vender ações e por isso o índice caiu. A ideia era embolsar parte da alta dos últimos dias. Mas à tarde, os investidores voltaram a comprando mais, e o Ibovespa foi para o azul.

Desde que o mês começou, o Ibovespa acumula ganho de 6,37%. No ano, o ganho agora é de 1,19%. Para aproveitar esses ganhos, os investidores vendem ativos hoje.

A expectativa de queda nos juros anima os mercados pois mais dólares vêm para o Brasil. No último dia 15 de agosto, por exemplo, entrou R$ 1,29 bilhão de investidores no Brasil. Em agosto, já há um saldo positivo de R$ 4 bilhões.

Ainda tem espaço para subir?

Sim. Os recordes em pontos são nominais. Ou seja, não significa que o Ibovespa está no máximo histórico. Descontando a variação da inflação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o Ibovespa ainda estaria muito longe do recorde real que foi em 20 de maio de 2008. Naquela época, o Ibovespa atingiu em pontos o que hoje corresponderia a 182.275 pontos.

De olho nos discursos

Hoje, em evento em São Paulo, falaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Campos Neto. Haddad afirmou que "não há razão nenhuma" para o PIB (produto Interno Bruto) do Brasil não crescer igual ou acima da média mundial. O ministro defende que o crescimento precisa ter qualidade. Para isso, ele avalia existir a necessidade de olhar para a formação bruta de capital, para os investimentos e para o mercado de trabalho. "Tudo tem que ser pensado de forma orgânica para manter a qualidade desse crescimento", declarou.

O presidente do BC disse que os diretores da autoridade monetária estão mais unidos. Segundo ele, "a equipe está focada e comprometida em levar a inflação para meta" após a divergência no encontro do Copom de maio gerar incertezas. "A gente entendeu que teve um problema que gerou um prêmio de risco que não foi bom para o Banco Central e nem para a economia", reconheceu.

Além das falas no evento, uma entrevista do presidente do BC ajudou a conter a alta do dólar, segundo Ariane. "A gente sempre disse que se fosse necessário subir os juros, subiria. Mas não lembro de ter falado de alta de juros. O mercado já vinha colocando um pouco de expectativa de alta na curva", afirmou o executivo do BC, em entrevista ao jornal O Globo. Isso mostra que a aversão ao risco que faz o dólar subir vem de expectativa do mercado, e não de conjuntura econômica em si, explica a economista.