BMW tem cobrança extra para liberar até suspensão de seu carro

A BMW está oferecendo agora suspensão adaptativa sob assinatura para seus carros por 25 euros (R$ 150) por mês na Europa, com preço vitalício de 460 euros (R$ 2.760).

Desta forma, agora todos os modelos com a possibilidade de contarem com a suspensão adaptativa M vêm com ela instalada, porém necessitando do desbloqueio do software da montadora.

O que aconteceu

Criticada desde 2022 por serviços de assinatura, a BMW trouxe novamente serviços similares. Há dois anos, a montadora queria tornar bancos aquecidos um serviço por mensalidade, no entanto desistiu da ideia após uma recepção negativa.

Porém agora está trazendo um novo serviço sob demanda: a suspensão adaptativa M. A partir deste momento os modelos BMW que têm a suspensão adaptativa M como recurso opcional na verdade já virão com ela. Ela simplesmente não estará habilitada.

Assim, para habilitar, o cliente terá que desembolsar 25 euros por mês ou um preço vitalício de 460 euros. Há ainda a possibilidade de testá-la um mês de maneira gratuita.

Os críticos da marca dizem que os carros poderiam custar menos caso não tivessem a suspensão instalada.

