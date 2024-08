Puff gigante a partir de R$ 69 vale a pena? Veja o que diz quem comprou

Você tem vontade de ter um puff gigante em casa? Eles são uma opção confortável para a hora de relaxar, seja para assistir a um filme, ler um livro ou apenas descansar. Além do mais, são versáteis porque podem ser movidos facilmente de lugar.

E uma alternativa é comprar o puff sem enchimento e depois preencher com o "recheio" do material que preferir. O Guia de Compras UOL selecionou duas opções de produtos, da Shopee e da Amazon, a partir de R$ 69. Veja os detalhes sobre os itens a seguir.

O que dizem os fabricantes sobre esse tipo de puff

São entregues sem o enchimento

Estão disponível com as medidas 140 cm x 20 cm (Shopee) e 140 cm x 40 cm (Amazon)

Dá para escolher entre revestimento em suede (Amazon) e couro sintético ou suede (Shopee)

Têm costura reforçada e zíper para colocar o enchimento

O enchimento recomendado é de flocos de espuma

O que diz quem comprou esse puff

Os produtos são elogiados pelos consumidores devido ao conforto. As notas médias são de 4,7 (Shopee) e 3,6 (Amazon), do total de cinco. Confira alguns comentários de quem já usou.

Comprei em dúvida se o tamanho me atendia, mas é gigante. Cabe uma pessoa esparramada ou duas juntinhas. O tecido é gostoso e sem muita textura. Usei 9 kg de fibra para encher e ficou estruturado, mas ainda molinho e fofo. A costura é bem feita e acho que aguenta bem. Achei um ótimo custo-benefício.

Gabrielle Pastor (Shopee)

Material muito resistente e de boa qualidade. Veio tamanho certinho, bem grande. Com zíper e tudo, acabamento muito bom. Recomendo.

Kelli Duarte (Shopee)

Muito bom produto. Gastei 15 kg de flocos para enche-lo.

João Frossard (Amazon)

Muito confortável. É exatamente como descrito. Muito bom.

Rosa Oliveira (Amazon)

Pontos de atenção

Por outro lado, há algumas reclamações de consumidores, principalmente porque os produtos não incluem enchimento.

Chegou muito rápido. O tecido é perfeito. Superindico. A única questão é encher o puff, porque é muito enchimento que precisa, muito mesmo e, dependendo do material que vai escolher, pode sair mais caro que o próprio puff (no meu caso foi o gigante).

Isabele (Shopee)

Produto bom! Mas depois que coloquei o enchimento, ficou ruim a maleabilidade. Não compraria e nem recomendo.

Conceição Oliveira (Amazon)

Puff sem enchimento. Não é um puff, é só uma capa.

Magno Silvan (Amazon)

