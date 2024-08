Indicação de Kamala Harris impulsiona organizadores locais a incentivar eleitores negros

Por Bianca Flowers e Disha Raychaudhuri e Gabriella Borter e Allende Miglietta

(Reuters) - Organizadores negros de movimentos de base estão começando a realizar excursões de ônibus por vários Estados e arrecadando milhões de dólares para operações de mobilização em Estados decisivos na eleição presidencial dos Estados Unidos, na esperança de ajudar a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à Casa Branca no pleito de novembro.

A Reuters conversou com mais de uma dúzia de grupos que estão intensificando os esforços de incentivo ao voto por meio de organização digital, batendo de porta em porta e visando eleitores de baixa propensão em Estados decisivos.

Os eleitores negros terão um papel fundamental na eleição, com Kamala e o candidato republicano Donald Trump disputando seu apoio, o que poderia ajudar a influenciar o resultado eleitoral em Estados que devem ser decididos por margens muito pequenas.

Historicamente, as comunidades negras são vistas como o bloco eleitoral mais fiel do Partido Democrata. Mas o apoio dos eleitores negros ao presidente norte-americano, Joe Biden, havia caído no início deste ano, em grande parte devido a questões econômicas, como a alta inflação e o aumento do custo de vida, além da falta de progresso em ações de justiça racial.

Kamala, que pode se tornar a primeira mulher negra e sul-asiática a se tornar presidente, agora tem vantagem de 42% a 37% sobre Trump, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos de agosto, mas especialistas e ativistas disseram que o desafio será transformar a empolgação em comparecimento às urnas.

LaTosha Brown, cofundadora do Black Voters Matter Fund, disse que a organização de movimentos de base será crucial para atrair os eleitores negros na Geórgia, nos Estados do cinturão sul e nos decisivos. A organização de Brown está embarcando em uma turnê de ônibus para incentivar o voto em 20 Estados até 5 de novembro. A organização planeja encher dois ônibus fretados e 20 vans com voluntários.

"Alguns dos meus amigos que eu estava tentando envolver nesta eleição diziam 'ah, sim, eu vou votar'", disse Brown. "Agora, eles estão indo além de dizer 'vou votar', mas 'me ponham para trabalhar'."

Os organizadores na Geórgia, o Estado que ajudou a garantir a vitória de Biden em 2020 e dois assentos democratas importantes no Senado dos EUA, planejam galvanizar novamente uma coalizão multirracial de eleitores.

O Black Voters Matter Fund está colaborando com mais de 100 grupos comunitários locais em toda a Geórgia e em outros Estados para aprimorar os operações de incentivo ao voto, que Brown acredita que os ajudará a alcançar cerca de 10 milhões de eleitores.

Makiah Reeves, uma estudante de enfermagem de 22 anos da Geórgia, planeja se juntar a centenas de voluntários na turnê de ônibus para energizar os jovens eleitores negros, que, segundo ela, continuam apáticos. Ela participará de uma campanha voltada para os jovens, que inclui eventos de divulgação em campus universitários historicamente negros.

"Ouvir muitos jovens dizendo que simplesmente não querem votar, isso precisa mudar", disse Reeves.

A NAACP (sigla em inglês de Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor) anunciou no início deste ano o lançamento do Building Community Voice Fund (Fundo de Construção da Voz da Comunidade), um fundo apartidário de vários milhões de dólares criado para fornecer subsídios a iniciativas e organizações sem fins lucrativos de registros de eleitores e de comparecimento às urnas, incluindo programas complementares de educação e proteção ao eleitor.

Na semana passada, nove grupos ativistas formaram a Black Power Voters Alliance para mobilizar 1,6 milhão de eleitores negros em sete Estados.

Grupos como o BlackPAC, um comitê de ação política de esquerda, estão investindo milhões em seus esforços de aproximação com os eleitores. O BlackPAC disse que está gastando 30 milhões de dólares para chegar a eleitores negros nos Estados cruciais.

Os líderes de movimentos de base também estão implementando medidas de segurança para proteger os voluntários em meio a preocupações com a violência política.

"Onde fazemos trabalho de campo, agora sempre temos segurança", disse Melanie Campbell, presidente da National Coalition on Black Civic Participation.

Elijah Grace, diretor de operações de campo do New Georgia Project Action Fund, disse que eles estão treinando os voluntários que batem de porta em porta em técnicas de redução de violência.