Datena diz que debate foi 'palhaçada' e atribui desistência a sua campanha

O candidato José Luiz Datena (PSDB) afirmou no UOL News que a decisão de não comparecer ao debate desta segunda (19) foi tomada por sua equipe de marketing.

Além de Datena, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) também não foram ao debate promovido pela revista Veja e a ESPM alegando 'descontrole' de Marçal.

Tem que ter limites, eu sou um cara agressivo, mas eu procuro manter um limite de civilidade. (?) Esse último debate foi uma palhaçada, briga de lá, briga de cá. Eu não sou a favor da censura, mas tem que ter limite para que as pessoas possam dizer aquilo que vieram fazer sem ofender quem tá do outro lado. Democracia não é isso, aquilo que a gente viu foi uma anarquia.

Eu estou entrando pela primeira vez em uma campanha política e eu tenho que acreditar na minha equipe de marketing. Me apresentaram a proposta de não ir ao debate e eu tive que concordar com a campanha. Eu não digo que vou concordar com tudo, mas como é a primeira vez eu resolvi ponderar e aceitar as ponderações deles também.

José Luiz Datena (PSDB)

Datena explicou ainda que a decisão de não participar não teve relação direta com Marçal e que não se importa de ser chamado de "fujão" pelo adversário.

Não foi especificamente por causa de Pablo Marçal que não fui ao debate. Eu não fui porque a equipe decidiu não ir. Até agora o Pablo Marçal não me atacou absolutamente em nada. O cara tem que ter controle para não reagir daquele jeito, senão todo debate ou vai acabar em pancadaria, ou em um espaço em que você não apresente proposta nenhuma. Eu não tenho medo de enfrentar o crime organizado, bandido de peito aberto, você acha que vou ter medo de enfrentar um cara que está lá debatendo comigo? Mas não dá pra sair na porrada com um cara que está querendo fazer corte para publicar na internet.

Quanto a ser chamado de 'fujão' , eu estou pouco me importando com isso. Eu vim aqui na Zona Leste e aprendi muito mais em 10 minutos falando com o povo sobre problemas da cidade do que em qualquer um desses debates.

