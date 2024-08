Quatro jovens são mortos em ataque a tiros em praça lotada no Rio

Do UOL, em São Paulo

Um ataque a tiros deixou pelo menos quatro pessoas mortas em uma praça em Vila Isabel, na zona norte do Rio.

O que aconteceu

Criminosos chegaram atirando na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, na noite de domingo (18). No momento do ataque, muitas famílias estavam no local, que reúne food trucks e música ao vivo aos fins de semana.

Sete pessoas foram baleadas, informou a Polícia Militar. Gabriel Pereira Cândido, 24, e Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, morreram no local.

Pedro Henrique Barbosa da Conceição, 18 anos, e Thailon Martins Lucas, 17, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Outras três pessoas estão internadas no Hospital do Andaraí. Wallace de Oliveira Cláudio e Daniel Carvalho de Souza estão em estado grave. Já Juan Victor Pereira Duas tem quadro de saúde considerado estável.

Suspeitos fugiram. A PM informou que equipes do 6º BPM (Vila Isabel) reforçaram o policiamento no local. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Praça fica nas proximidades do Morro dos Macacos, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A comunidade é uma área de disputada com traficantes do Comando Vermelho.

É o segundo ataque a tiros na região em 15 dias. Em 4 de agosto, uma criança e um entregador foram mortos por criminosos que abriram fogo contra um grupo de pessoas no Morro dos Macacos. Guilherme Souza de Assis, 13, estava comemorando seu aniversário. O entregador Luiz Gabriel Costa de Jesus voltava do trabalho.