Universal busca incentivos do Reino Unido para parque temático de Bedford, diz FT

(Reuters) - Negócio de parques temáticos da Comcast A decisão da Comcast de prosseguir, esperada para o final do ano, dependerá em parte de negociações com autoridades governamentais sobre incentivos, disse o jornal, citando pessoas próximas ao projeto. A Comcast e a Universal não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. A Comcast pode explorar outros locais na Europa ou em outros lugares se as negociações não forem bem-sucedidas, disse o FT, sem revelar detalhes sobre a quantidade de incentivos que estão sendo buscados. A Universal comprou no ano passado um terreno de 476 acres (190 hectares) ao sul de Bedford, uma cidade no leste da Inglaterra ao norte de Londres, buscando construir um parque temático e resort. A empresa disse que espera que o projeto gere mais de 50 bilhões de libras (60 bilhões de dólares) em benefícios econômicos para o Reino Unido, com cerca de 8.000 empregos sendo criados quando o parque entrar em operação. (Reportagem de Kanjyik Ghosh)