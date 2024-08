Goolsbee do Fed: Manter política monetária rígida por muito tempo prejudicará empregos nos EUA

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve Bank de Chicago, Austan Goolsbee, disse neste domingo que as condições de crédito dos Estados Unidos estão apertadas e estão ficando mais apertadas e que, embora não haja certeza de que o Fed cortará as taxas de juros no mês que vem, como é amplamente esperado, não fazê-lo pode prejudicar o mercado de trabalho.

"Quando você define uma taxa alta como fizemos e a mantém assim enquanto a inflação cai, você está na verdade apertando", disse Goolsbee, em uma entrevista no programa Face the Nation da CBS.

Embora os dados econômicos sejam uma mistura de indicadores positivos e alguns mais preocupantes, ele disse: "Se você mantiver a política monetária muito rígida por muito tempo, terá um problema no lado do emprego do mandato do Fed".

(Reportagem de Ann Saphir)