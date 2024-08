CNU: candidatos levam caderno de provas e serão eliminados do concurso

O governo federal informou que algumas pessoas saíram da primeira etapa das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) com o caderno de prova em mãos, o que é proibido.

O que aconteceu

Candidatos se recusaram a devolver a prova. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, parte da banca aplicadora registrou a saída de pessoas do local de provas com o material, recusando-se a devolvê-lo ao fiscal.

Regra prevê eliminação do candidato. "O ministério informa que os candidatos enquadrados nesta situação serão eliminados, conforme edital", disse a pasta em nota, que não informou onde o caso foi registrado.

Cerca de 500 pessoas foram desclassificadas por terem desrespeitado regras. Número inclui pessoas que levaram o caderno de prova e que adotaram outras medidas que estavam previstas no edital que levariam à desclassificação. Número representa 0,05% dos candidatos.

Sobre o CNU

Mais de 2 milhões de brasileiros se inscreveram no CNU. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

São 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil. O primeiro turno de provas começou às 9h (horário de Brasília) e terminou às 11h30. À tarde, os portões ficaram abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçarão às 14h30. O prazo para finalizar a prova acaba às 17h30, mas os participantes podem sair a partir das 16h30.

Provas são aplicadas em 228 cidades de todos os estados e no DF. A prova tem questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Já a convocação para posse começará em janeiro de 2025.

Correios terminaram de distribuir provas na manhã deste domingo. A operação envolveu números grandiosos: 20 mil malotes entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação, a empresa percorreu mais de 153 mil quilômetros — o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.

