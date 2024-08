Tudo em seu lugar: organizador de gaveta sucesso nas redes está por R$ 43

Com os objetos soltos e desordenados em gavetas, fica fácil perdê-los de vista. E lá se vai tempo para procurar quando a gente precisa. Por isso, contar com organizadores pode fazer a diferença. Eles podem ser usados para organizar cosméticos, itens de papelaria, remédios, produtos de higiene e até alimentos na geladeira, como frutas e legumes.

Um dos modelos de organizadores que faz sucesso entre consumidores é da marca Acrimet. Na Amazon, foram mais de sete mil compras só no mês passado. Outra versão similar, da marca Rebirth, pode ser encontrada na Shopee, com cerca de 5.700 itens vendidos. Veja adiante o que esse produto promete e o que diz quem o usou.

O que diz a Acrimet sobre esse organizador?

São feitos de plástico de alta qualidade, de acordo com a marca;

São transparentes, o que ajuda a visualizar os objetos guardados;

Têm formato modular, para se adequar a várias gavetas e formar vários conjuntos;

Conjunto com 7 peças sortidas: contém 2 peças medindo 24 cm x 8 cm x 5,5 cm cada, 2 peças medindo 16 cm x 8 cm x 5,5 cm cada, 2 peças medindo 8 cm x 8 cm x 5,5 cm cada e 1 peça medindo 16 cm x 16 cm x 5,5 cm;

Podem ser usados em vários espaços, como gavetas, mesas, bancadas e prateleiras.

O que diz quem comprou?

Esse kit com sete potes organizadores tem avaliação média de 4,7 (do total de cinco) na Amazon. Quem comprou elogia a qualidade e funcionalidade do produto. Leia algumas opiniões.

São sete compartimentos que podem ser usados em composições variadas ou individualmente. Bonitos e com ótimo acabamento. Usados sozinhos, cabem em qualquer cantinho, bancada, gaveta, armário, na cozinha, banheiro ou escritório. Gostei tanto que pretendo adquirir outro kit. Superútil.

Fabíola

Excelente custo-benefício. Eu usei para organizar a gaveta do bebê que vai nascer. Com espaço para colocar algodão, cotonetes, lencinhos, etc. Funcionou perfeitamente.

Alexandre Zandonadi

Bonitos e funcionais. Produto de boa qualidade e preço compatível. Estou usando para organizar itens de maquiagem. Vale a pena o investimento, em termos de praticidade e qualidade.

Louise Marazzu

Organizadores de ótima qualidade. Comprei dois kits que contêm sete organizadores cada, para colocar em duas gavetas da minha mesa de escritório, e ficaram ótimos. A qualidade é muito boa e vem muito bem embalado. São feitos daquele acrílico mais grosso, que a gente percebe que é mais resistente só de olhar.

Rafael

Imagem: Reprodução/Amazon

Pontos de atenção

Porém, alguns compradores reclamam que o produto foi entregue quebrado. Também há consumidores que esperavam que as peças fossem maiores.

Chegou dentro do prazo, a qualidade do material é boa, no entanto, peças muito pequenas, são para gaveta de mesa de escritório.

Janaina

Fiquem atentos às medidas. São pequenos, para colocar em espaços como gavetas. No anúncio, parecem que são grandes. Mas ok.

Wanderléia

Chegou um dia depois do previsto e veio com um dos volumes quebrado (só vi isso dois dias depois). Fora isso, atende à minha demanda.

Evlise Amgarten Quitzau

