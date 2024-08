Atlético-MG empata na visita ao San Lorenzo (1-1) pela ida das oitavas da Libertadores

O Atlético-MG empatou com o argentino San Lorenzo em 1 a 1, num movimentado jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2024, disputado nesta terça-feira (13) no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Alexis Cuello marcou o gol do 'Ciclón' aos 17 minutos e Paulinho empatou no segundo tempo (57') para os visitantes, que conseguiram um bom resultado para o jogo seguinte, apesar do confronto continuar em aberto.

O Galo chegou a esta partida vivendo um melhor momento, numa posição mais confortável no Brasileirão (onde é 9º colocado) do que o San Lorenzo que acumula maus resultados no campeonato argentino (é atualmente o 25º), e o início da partida parecia confirmar um prognóstico favorável ao time mineiro.

O Atlético começou melhor, quase abrindo o placar aos quatro minutos após uma triangulação entre Deyverson e Paulinho, que finalizou com força, mas encontrou o goleiro Facundo Altamirano bem posicionado.

Mas a equipe argentina reagiu, mesmo sem ter a posse de bola, e descobriu que poderia sair rápido no contra-ataque. Matías Reali deu um susto com uma avanço pela esquerda definindo com um chute em que a bola subiu mais do que o necessário.

Pouco depois, o próprio Reali dominou a bola na saída do Atlético-MG avançou pela esquerda e mandou um cruzamento perfeito na altura da marca de pênalti, onde Cuello chegou para cabecear no canto direito, sem chances para Everson.

A equipe comandada pelo técnico Diego Milito buscou a recuperação, monopolizou a posse de bola e tentou encurralar o San Lorenzo, mas durante muito tempo pareceu lenta, previsível, e os cruzamentos de Scarpa eram sempre afastados de cabeça pelos zagueiros do San Lorenzo, que não viveu sustos até o final do primeiro tempo.

- Paulinho empata -

O jogo não pareceu mudar muito no início da segunda etapa, mas o 'Ciclón' precisava de um pouco de posse de bola para chegar com perigo, e Elián Irala quase ampliou com uma boa jogada individual que terminou com um cruzamento de direita em que a bola passou perto.

O Atlético-MG não vivia um bom momento, mas começou a cercar a área adversária até que encontrou o empate quando Fausto Vera finalizou forte de longe, o goleiro Altamirano espalmou e Paulinho foi mais rápido que os zagueiros argentinos para chegar na bola e mandar para o fundo da rede.

O empate foi um balde de água fria para o time da casa, ao mesmo tempo em que a equipe de Belo Horizonte se animava e queria mais, aproveitando a capacidade de Scarpa de levar perigo pela direita. E foi por esse lado que veio um passe que Otávio finalizou, mas desta vez Altamirano brilhou defendendo a bomba do meio-campista.

Nos últimos minutos, o time mineiro recuou, satisfeito com o empate, e o San Lorenzo, com menos recursos que o adversário, mas com muita ousadia, buscou uma vitória que não veio, e com isso terá que vencer o jogo de volta.

Essa segunda partida será disputada no dia 20 de agosto, em Belo Horizonte, e quem avançar enfrentará nas quartas de final outro brasileiro, o vencedor do confronto entre Grêmio e Fluminense.

