'Trégua em Gaza está mais perto do que nunca', dizem EUA

WASHINGTON, 7 AGO (ANSA) - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (7) que Israel e o Hamas continuam perto de alcançar um acordo de trégua na guerra na Faixa de Gaza, apesar do crescimento das tensões no Oriente Médio após o recente assassinato do líder do grupo fundamentalista islâmico.

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo para um cessar-fogo" em Gaza e da libertação dos reféns mantidos pelo Hamas no enclave palestino desde o ataque sem precedentes de 7 de outubro a Israel, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em uma coletiva de imprensa.

De acordo com o norte-americano, existe uma "boa proposta para ambas as partes" e os dois lados "devem aceita-la" para que possa ser implementada.

Kirby destacou que o governo dos EUA permanece comprometido com uma "diplomacia intensa" para evitar uma nova escalada depois que o Irã ameaçou se vingar pela morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

"Se houver uma escalada no Oriente Médio, os Estados Unidos estão prontos para defender Israel e a nós mesmos, conforme apropriado", garantiu o porta-voz.

O medo de uma resposta iraniana contra Israel ainda é grande, mas funcionários da Casa Branca acreditam que os esforços do presidente dos EUA, Joe Biden, para controlar o Irã após o assassinato de Haniyeh, em Teerã, estão dando frutos e a República islâmica pode reconsiderar o seu "pesado" plano de resposta, informou o jornal "Washington Post".

Por sua vez, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país está "caminhando para a vitória" e os cidadãos israelenses "estão em alerta".

"Estamos preparados tanto para a defesa quanto para o ataque, estamos atacando nossos inimigos e também estamos determinados a defender nós mesmos", declarou ele, que visitou a base de recrutamento do exército de Tel Hashomer.

Já o comandante do Exército iraniano, Abdolrahim Mousavi, reforçou que "a gangue criminosa sionista não respeita quaisquer regras ou leis e certamente receberá uma resposta dura do Irã por matar o líder do Hamas, Ismail Haniyeh". (ANSA).

