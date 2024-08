Totvs tem lucro líquido ajustado de R$120,7 mi no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Totvs apurou lucro líquido ajustado consolidado de 120,7 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, um avanço de 16,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou 295,9 milhões de reais no período, crescimento de 14,8% ano a ano.

Já a receita líquida consolidada da companhia subiu 19% em relação ao segundo trimestre de 2023, para 1,3 bilhão de reais.

Separadamente, a Totvs divulgou em fato relevante revisão da projeção financeira sobre custos e despesas operacionais da Totvs Techfin referente ao quarto trimestre deste ano.

A companhia espera custos e despesas operacionais para a divisão em um intervalo entre 20 milhões e 30 milhões de reais, contra previsão anterior de 32 milhões a 40 milhões de reais.

"A revisão se deu em virtude dos avanços em curso e já alcançados, decorrentes da integração das operações entre a Totvs Techfin e a sua subsidiária Supplier", afirmou a companhia no documento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)