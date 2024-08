Lucro da Walt Disney supera estimativas, apesar de queda em resultado dos parques

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - A Walt Disney divulgou nesta quarta-feira lucro trimestral que superou as expectativas de Wall Street, impulsionado pelo sucesso do filme de animação da Pixar "Divertida Mente 2", que ajudou a superar uma queda nos resultados de seus parques temáticos.

A receita operacional do período entre abril e junho quase triplicou na unidade de entretenimento da empresa, com os negócios combinados de streaming da Disney+, Hulu e ESPN+ registrando lucro pela primeira vez.

Mas as ações da empresa caíram 0,8% nas operações pré-mercado desta quarta, já que o segmento de experiências da companhia, que inclui parques e produtos de consumo -- e que representa pouco mais da metade do resultado --, registrou uma queda de 3% no lucro operacional. A Disney disse que a "moderação" da demanda em seus parques nos EUA pode continuar nos próximos trimestres.

É provável que o lucro operacional da unidade caia "em meados de um dígito" no trimestre de julho a setembro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, disse a Disney.

O lucro ajustado por ação atingiu 1,39 dólar no terceiro trimestre fiscal da Disney, superando as estimativas dos analistas de 1,19 dólar, segundo dados da LSEG. A receita aumentou 4%, chegando a 23,2 bilhões de dólares, superando as previsões de 23,1 bilhões de dólares.

O presidente-executivo da Disney, Bob Iger, destacou o sucesso na divisão de entretenimento, onde os negócios combinados de streaming da Disney tiveram lucro um trimestre antes do que era projetado.

"Estamos confiantes em nossa capacidade de continuar a impulsionar o crescimento dos lucros por meio de nossa coleção de ativos únicos e poderosos", disse Iger em um comunicado.

Iger está trabalhando para reconstruir a Disney depois de bilhões de dólares em perdas com os esforços de streaming, o declínio da televisão tradicional e uma fase difícil para seu famoso estúdio de cinema.

O estúdio de cinema está mostrando sinais de ressurgimento.

"Divertida Mente 2" alcançou 1,6 bilhão de dólares em vendas globais de ingressos e "Deadpool & Wolverine", que estreou no trimestre atual, arrecadou mais de 850 milhões de dólares.

"Depois de vários anos de fracassos e sucessos discretos, a Disney lançou, no período de um mês e meio, o filme de animação de maior bilheteria de todos os tempos e alcançou a maior estreia de todos os tempos para um filme com classificação R", escreveu Robert Fishman, analista de mídia da MoffettNathanson, antes da divulgação dos lucros da Disney.

Embora ainda não se saiba se esses sucessos representam um retorno à forma, Fishman disse que a próxima lista de filmes está "repleta de títulos altamente confiáveis", incluindo "Moana 2" e "Mufasa: O Rei Leão", do diretor ganhador do Oscar Barry Jenkins

A divisão de entretenimento, que inclui os negócios de cinema, televisão e streaming, registrou receita operacional de 1,2 bilhão de dólares no trimestre.

Os serviços de streaming Disney+, Hulu e ESPN+ geraram lucro operacional de 47 milhões de dólares.

A unidade de experiências da companhia registrou receita operacional de 2,2 bilhões de dólares. Embora a demanda tenha caído nos parques domésticos, os navios de cruzeiro, os produtos de consumo e alguns parques internacionais "apresentaram resultados melhores", disse a Disney.

(Reportagem de Dawn Chmielewski e Lisa Richwine, em Los Angeles)