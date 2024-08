Jamaica conquista seu 1º ouro no atletismo de Paris-2024 com Stona no lançamento de disco

07/08/2024 19h46 Roje Stona surpreendeu no lançamento de disco e se sagrou campeão olímpico nesta quarta-feira (7), dando à Jamaica a primeira medalha de ouro no atletismo nestes Jogos de Paris-2024. Stona venceu após lançar o disco a 70,00 metros, recorde olímpico, em sua quarta tentativa. Ele superou assim o recordista mundial lituano Mykolas Alekna (69,97m), que ficou com a prata, enquanto o australiano Matthew Denny (69,31m) levou a medalha de bronze. O sueco Daniel Stahl, que defendia o ouro conquistado em Tóquio-2020, foi apenas o sétimo colocado (66m95). No quinto e no sexto lançamento, Stona falhou, mas isso não impediu que ele conquistasse o ouro já que nenhum dos competidores havia conseguido superar a distância. Aos 25 anos, o jamaicano que foi revelado em competições universitárias nos Estados Unidos alcança o maior triunfo de sua carreira. A Jamaica, tradicional potência nas provas de velocidade, obteve assim a sua quinta medalha no atletismo nestes Jogos Olímpicos de Paris, mas até agora nenhuma delas havia sido de ouro. Ela quase veio nos 100 metros rasos, nos quais Kishane Thompson teve que se contentar com a prata por cinco milésimos de segundo em relação ao vencedor, o americano Noah Lyles. dr/ma/aam/am © Agence France-Presse As mais lidas agora Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO