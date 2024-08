A cobertura da AFP nas eleições dos Estados Unidos

A apenas três meses das eleições sem precedentes na história dos Estados Unidos, a AFP intensifica sua cobertura na reta final rumo ao dia da votação, 5 de novembro, e seus resultados imprevisíveis.

Em um intervalo de oito dias, o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump, de 78 anos, sobreviveu a uma tentativa de assassinato e o presidente em fim de mandato, Joe Biden, de 81 anos, desistiu de tentar a reeleição pelo Partido Democrata após um debate desastroso no fim de junho.

Biden escolheu como substituta sua vice-presidente e ex-senadora pela Califórnia, Kamala Harris, que aos 59 anos pode se tornar a primeira mulher negra e de ascendência asiática eleita presidente da potência mundial.

Mais de cem jornalistas mobilizados de costa a costa, equipes de texto, foto, vídeo e vídeo ao vivo da AFP cobriram os principais eventos dos últimos seis meses e continuarão acompanhando os acontecimentos minuto a minuto com análises, ângulos, reportagens, entrevistas e textos explicativos.

Nossa equipe de checagem digital vai analisar conteúdos de desinformação que circularem nas redes sociais durante a campanha e no dia da votação, na primeira eleição americana da era da inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, nossa rede de infográficos produzirá gráficos explicativos, mapas com as tendências no país e a disputa pelos votos nos estados-pêndulo, onde a eleição será crucial para qualquer um dos dois lados.

A cobertura será coordenada da sede regional da AFP em Washington, que conta com a produção de nossas redações em Nova York, Los Angeles, São Francisco, Miami e Houston.

- Kamala Harris -

A atual vice-presidente, Kamala Harris, e seu recém-anunciado companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, iniciaram a campanha esta semana, com um giro relâmpado por alguns estados-pêndulo, que decidem o resultado da eleição.

A AFP vai cobrir em texto, foto e vídeo todos os comícios em Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada, com uma cobertura em tempo real dos discursos dos candidatos, reações do público e contexto-chave sobre os principais temas para os eleitores em cada estado.

- A convenção democrata -

A Convenção Nacional Democrata em Chicago, a ser realizada entre 19 e 22 de agosto, será um momento culminante depois da saída de Biden da campanha e da ascensão de Kamala Harris, que será oficialmente nomeada juntamente com Walz, seu candidato a vice.

Para os democratas, a convenção será a oportunidade ideal para demonstrar unidade. Para Kamala, a de definir para os eleitores como será sua candidatura.

A AFP mobilizará sete repórteres, cinco vídeo-jornalistas e oito fotógrafos para cobrir e retratar todos os acontecimentos, elementos sobre o ambiente, o clima e o impacto da convenção.

Nos dias antecedentes à convenção, vamos publicar uma série de ângulos sobre os temas em jogo, os preparativos de segurança, protestos, entrevistas, análises políticas e a atualização das pesquisas de opinião.

Durante a convenção, vamos acompanhar os principais discursos, daremos detalhes do ambiente para reportagens e ângulos em profundidade, alimentados por nossa presença no local.

Também vamos cobrir ao vivo os discursos, incluindo o de aceitação da nomeação de Kamala Harris, com uma transmissão ao vivo das 21h à 01h de Brasília, e alertas sobre os principais pontos, seguidos de reações de especialistas e análises de perspectivas.

- Estados disputados -

A equipe multimídia da AFP identificou condados nos sete estados que serão cruciais em 5 de novembro: Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada.

Os condados foram selecionados pela presença de grupos de eleitores específicos como os chamados "blue collar" (operários), evangélicos e hispânicos, e que podem ajudar a ilustrar alguns dos principais temas da eleição, como inflação, imigração e acesso ao aborto.

Após a convenção, vamos publicar diariamente e ao longo de uma semana um pequeno pacote com texto, foto e vídeo a partir de cada condado.

- Debates televisionados -

A campanha presidencial de 2024 será marcada pela desistência de Biden, depois de um desempenho desastroso em um debate com Donald Trump em 27 de junho na emissora CNN.

A campanha de Kamala Harris insiste em manter o debate acordado previamente por Biden e Trump para 10 de setembro na emissora ABC. Mas a equipe do ex-presidente republicano quer impor um debate em 4 de setembro no canal Fox News.

Em qualquer caso, a AFP oferecerá uma cobertura ao vivo e atualizações regulares em todos os formatos - texto, foto, vídeo e infografia -, assim como reações e uma retrospectiva dos debates mais memoráveis em eleições passadas.

- 5 de novembro, dia da eleição -

Toda a rede da AFP na América do Norte estará mobilizada na noite da eleição. Aproximadamente 15 vídeo-jornalistas vão garantir uma cobertura ao vivo de diferentes locais de norte a sul do país, enquanto 25 fotógrafos vão retratar o processo de votação, os candidatos e as reações. A equipe de texto, por sua vez, vai alertar os resultados em cada estado e enviará um flash com o vencedor ou a vencedora da eleição presidencial. A unidade de infografia publicará visualizações claras e criativas dos resultados, assim como um mapa da votação em cada estado do país.

Existe a possibilidade de que o resultado final não possa ser anunciado na madrugada de 5 para 6 de novembro. A AFP fará uma cobertura durante 24 horas até que um resultado definitivo seja anunciado, e depois publicará uma série de ângulos para pôr em perspectiva a eleição, tanto as consequências para o país quanto em nível internacional.

A rede internacional da AFP também vai assegurar uma cobertura rápida das reações de países e líderes do mundo inteiro.

Chefia de redação para a América do Norte

© Agence France-Presse