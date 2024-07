Eternit diz que MP-SP 'não se opõe' a fim de recuperação judicial

A Eternit anunciou nesta quinta-feira (25) que o Ministério Público de São Paulo "não se opôs" ao encerramento da recuperação judicial da companhia, segundo fato relevante ao mercado.

Segundo a Eternit, o encerramento do processo de recuperação foi pedido pelo próprio grupo fabricante de materiais de construção, uma vez que "já houve o transcurso do prazo legal...e que, como já atestado nos autos da recuperação pelo administrador judicial, o grupo Eternit vem cumprindo as obrigações previstas no plano de recuperação".