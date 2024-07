Pegasus 41: testei tênis de R$ 1 mil que promete eliminar dores na corrida

Dois meses após o lançamento do Nike Air Zoom Pegasus 41, aceitei o desafio de testá-lo por duas semanas. E chamo a avaliação do produto desta forma devido ao meu histórico. Mesmo acostumada a caminhar, sempre sentia incomodo depois de uns 20 minutos do atividade física, apesar de usar um tênis próprios para caminhada. Nunca fiquei 100% confortável até o fim exercício, que durava, em média, uma hora.

Sendo assim, parti para a avaliação do tênis que promete trazer maior conforto e eficiência na prática do exercício físico. O Pegasus 41 tem uma entressola com espuma na parte traseira do tênis. De acordo com a Nike, essa região é responsável por sustentar todo o tênis e ainda é capaz de devolver 13% mais energia para o corredor, quando comparada à espuma Nike React do Pegasus 40.

Além da entressola, o Pegasus 41 conta com um sistema avançado de amortecimento, com unidades Air Zoom na parte dianteira dos pés e no calcanhar.

Aqui dentro há uma placa curva [não é de carbono] que funciona como uma cadeira de balanço: quando você aterrissa com o calcanhar, ele é amortecido, e a placa te lança para a frente, e é isso o que te dá uma propulsão na corrida . Tony Bignell, vice-presidente de corrida da Nike

E o resultado obtido com esse tênis durante a avaliação realmente me surpreendeu. Foi possível andar bastante tempo sem sentir incomodo, cansaço ou desconforto. Devido à minha asma, tenho dificuldade para fazer exercícios aeróbicos, mas neste teste foi possível até mesmo correr um pouco sem reclamação

Com uma entressola alta e um sistema de amortecimento na frente e atrás, a sensação de conforto estava presente em todos os momentos, seja correndo ou caminhando.

O que eu gostei

Extremamente confortável: mesmo quando corri (de 5 a 10 minutos por dia) ou caminhei (em média, 40 minutos por dia) com mais vigor, não senti incômodo. Achava que em algum momento ia doer meu pé, porém isso não aconteceu.

diferentemente de outros tênis, não precisei lacear antes para ficar bem ajustado ao formato dos meus pés. Respirável: mesmo com bastante calor produzido por causa da corrida, meus pés não ficaram suados. Até cheguei a sentir um pouco de frio quando corri em um dia com temperatura mais baixa.

Nike Pegasus 41: cabedal (parte de tecido que recobre o tênis) super respirável Imagem: Rebecca Vettore/UOL

Ponto de atenção

Desamarra fácil: antes de sair para caminhar ou correr sempre dava um laço no cadarço e, na maioria das vezes, ele saia depois de poucos minutos. Tive de dar laços mais fortes para manter o cadarço preso por mais tempo.

antes de sair para caminhar ou correr sempre dava um laço no cadarço e, na maioria das vezes, ele saia depois de poucos minutos. Tive de dar laços mais fortes para manter o cadarço preso por mais tempo. Preço: após o lançamento, o tênis está custando na faixa dos R$ 1.000, o que o torna pouco acessível para muitas pessoas.

Nike Pegasus 41: detalhe da entressola Imagem: Rebecca Vettore/UOL

Testado por um maratonista

Como o Pegasus 41 é um tênis de corrida e minha experiência com o esporte é um pouco restrita, entrevistei o maratonista Iury Zamarian, que usa a linha Pegasus desde a versão 34.

Eu escolhi o Pegasus 41 devido à minha necessidade de ter um tênis que pudesse ser usado em diversos tipos de treinamento. Nos treinos de maior quilometragem, ter um tênis que seja confortável e responsivo é extremamente importante, e o Pegasus 41 tem me surpreendido positivamente nesse aspecto, pois oferece conforto, resposta e estabilidade na medida certa a cada passada. Iury Zamarian, maratonista.

Para Iury, as vantagens deste tênis estão na versatilidade e no design. "É um tênis que pode ser utilizado em vários tipos de treinamento: de longas distâncias, de alta intensidade e treinos regenerativos. Com uma combinação harmoniosa de cores e detalhes em seu design, acaba sendo uma opção não só para a prática da corrida."

Mesmo com um preço alto, para o maratonista o tênis vale muito a pena. "Com a chegada dos 'supertênis', aqueles que possuem placa de fibra de carbono, o valor dos calçados do segmento running se elevou consideravelmente. Ver o Pegasus 41, super versátil, custando menos que esses modelos mais tecnológicos, o torna uma opção muito interessante."

Para quem eu indico

Esse tênis é uma boa opção para quem corre ou quer começar, seja em parques ou em competições. Ainda que o produto tenha sido desenvolvido para quem já pratica desse esporte, também pode servir para quem quer apenas caminhar ou passa o dia todo em pé.

