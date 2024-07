Tesla e Alphabet pesam sobre megacapis e ações caem

Por Ankika Biswas e Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) - Wall Street caía nesta quarta-feira com o Nasdaq liderando as perdas depois que resultados trimestrais decepcionantes da Tesla e da Alphabet levantaram questões sobre a sustentabilidade da recuperação das ações de 2024 liderada pelas grandes empresas de tecnologia e pela Inteligência Artificial.

A Tesla caía 11,2% e deve perder mais de 83 bilhões de dólares em valor de mercado em relação ao fechamento de terça-feira se as perdas se mantiverem, depois que a fabricante de veículos elétricos divulgou sua menor margem de lucro em mais de cinco anos e não cumpriu as estimativas do segundo trimestre.

A Alphabet, controladora do Google, perdia 4,1% apesar de ter registrado um lucro superior ao do segundo trimestre, uma vez que os investidores se concentraram em uma desaceleração no crescimento da publicidade e a empresa sinalizou altas despesas de capital para o ano.

As perdas da Alphabet ressaltaram a barreira elevada para os lucros dos chamados Sete Magníficos, um conjunto de ações de megacaps de tecnologia que registraram ganhos percentuais de dois e três dígitos até agora em 2024, aproveitando o otimismo em torno da adoção da IA e as expectativas em torno do início dos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

Outras megacaps também caíam, com a Microsoft, a Amazon.com, a Meta e a Nvidia em queda de 0,8% a 2,9%.

A divulgação na sexta-feira dos números do índice PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, será o dado econômico mais observado da semana.

Operadores esperam, em grande parte, que o Fed corte os juros em 25 pontos-base em setembro e preveem dois cortes este ano, de acordo com dados do LSEG.

O Dow Jones caía 0,51%, a 40.154,10 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,16%, a 5.491,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,82%, a 17.669,00 pontos.