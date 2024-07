Paris 2024: rugby sevens e futebol marcam início das competições a dois dias da abertura dos Jogos Olímpicos

O futebol e rugby sevens masculino entram em campo nesta quarta-feira (24), dois dias antes da cerimônia de abertura das Olímpiadas. As seleções da Argentina e do Marrocos se enfrentam em Saint-Étienne, no sudeste da França, às 15h (horário local), ao mesmo tempo que os jogadores do Uzbequistão e da Espanha entram em campo no Parque dos Príncipes, nos arredores da capital francesa.

Na sequência mais seis jogos, entre eles a estreia da anfitriã, França. Os "Bleus" enfrentam os Estados Unidos em Marselha.

Às 21h, a equipe do Mali enfrenta Israel no Parque dos Príncipes. Mil policiais serão mobilizados para garantir a segurança da partida, anunciou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin. Em entrevista ao canal de TV BFMTV nesta quarta-feira, Darmanin não descartou a "instauração de um perímetro antiterrorista" para reforçar o esquema de segurança.

Durante os Jogos Olímpicos, a delegação israelense terá medidas específicas de proteção, em meio às tensões causadas pela guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Rugby sevens

O torneio masculino de rugby sevens também começa nesta quarta-feira. As partidas acontecem no Stade de France, em Saint-Denis, no subúrbio de Paris. Com capacidade para 80 mil pessoas, o maior estádio do país será palco das partidas de rugby sevens antes de ser liberado para as provas de atletismo, na segunda semana dos Jogos.

O francês Antoine Dupont, considerado um dos melhores jogadores de rugby do mundo, é esperado em campo. Os franceses, que enfrentam os Estados Unidos e o Uruguai nesta quarta, esperam superar a equipe de Fiji, bicampeã olímpica. Antoine Dupont "força os outros jogadores a se superarem e pressiona os adversários", resume com otimismo o técnico Jérôme Daret.

O rugby sevens é jogado por equipes de 7 jogadores, em dois tempos de 7 minutos. Cada time fará 2 partidas por dia e os torneios são curtos, com duração de 3 dias.

No rugby sevens o Brasil será representado notorneio feminino. As Yaras, como é a chamada a seleção brasileira feminina de rugby, que estão entre as 10 melhores equipes do mundo, jogam no próximo domingo (28) contra a França e os Estados Unidos. A equipe enfrenta o Japão, na segunda-feira (29). O esporte ganhou mais destaque após a atleta Raquel Kochhann ser escolhida porta-bandeira do Time Brasil na cerimônia de abertura.

Dispositivo de segurança

O governo francês colocou em prática um dispositivo de segurança inédito para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira, que terá cerca de 326 mil espectadores.

O espaço aéreo será fechado em um raio de 150 quilômetros ao redor de Paris e 45 mil policiais estarão nas ruas. Outros 2.000 seguranças particulares e mil policiais da Guarda Civil Metropolitana de Paris integram o contingente, com o apoio de 10 mil soldados. Durante o desfile, atiradores de elite também estarão de prontidão nos telhados da capital.

Nos últimos dias, cães farejadores também estão inspecionando os barcos-restaurantes nas margens do rio Sena. Mais de 300 navios deverão ser controlados em quatro dias e meio.

A polícia nacional, da alfândega, da administração penitenciária e do Exército estão trabalhando juntas na operação de inspeção de barcos, com a ajuda de equipes estrangeiras vindas da Áustria, Emirados Árabes Unidos e Bulgária.

Entre 6.000 e 7.000 atletas, de um total de 10.500, devem desfilar no dia 26 de julho em 85 barcos, com as cores de sua delegação, e descerão o Sena até a Torre Eiffel. Cerca de 3.000 dançarinos, músicos e atores ocuparão as duas margens e as pontes, em um trajeto de 6 quilômetros.

Segundo os organizadores, cerca de 7 mil atletas já haviam chegado a Paris na terça-feira (23) à noite.

Jogos de Inverno

O presidente francês, Emmanuel Macron, participou nesta quarta da sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), que confirmou que o país sediará os Jogos de Inverno de 2030 nos Alpes Franceses. Macron agradeceu a "confiança" do comitê.

Ele também garantiu aos membros do comitê que pediria ao próximo primeiro-ministro "garantias" financeira do Estado, uma exigência do COI que não pode ser exigida devido à crise política do país, que culminou na organização de eleições legislativas antecipadas.

"Confirmo meu compromisso e o compromisso total da nação francesa", disse em inglês, acrescentando que "pediria ao próximo primeiro-ministro não apenas que incluísse essa garantia, mas também promulgasse uma lei olímpica".

