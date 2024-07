Duas pessoas morrem em queda de avião no interior de MT

Do UOL, em São Paulo

Ao menos duas pessoas morreram na queda de um avião particular no interior de Mato Grosso na tarde desta terça-feira (23).

O que aconteceu

A queda foi registrada próxima à pista de pouso do município de Matupá, a 685 km de Cuiabá. Uma das vítimas é um idoso de 72 anos. A outra, ainda não foi identificada.

Inicialmente, a suspeita era de que a aeronave apenas tinha pegado fogo. A Polícia Civil informou, no entanto, que ao chegar ao local, houve a constatação da queda de um jato executivo e dos óbitos.

A queda ocorreu em uma área de plantação de eucaliptos e provocou um incêndio. Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Técnica atuam na ocorrência. Ainda não há identificação oficial da aeronave, tampouco as causas do acidente. O fogo foi controlado, de acordo com os bombeiros.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), responsável pela investigação de acidentes com aeronaves, foi acionado para apurar as causas do acidente aéreo.