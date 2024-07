Pesquisa diz que 32% dos ucranianos estão abertos a concessões territoriais para uma paz rápida

(Reuters) - Quase um terço dos ucranianos aceitaria algumas concessões territoriais à Rússia para um rápido fim da guerra, um aumento de mais de três vezes em relação ao ano passado, embora a maioria ainda se oponha a ceder qualquer terra, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira.

O Instituto Internacional de Sociologia de Kiev disse que sua pesquisa com 1.067 pessoas em território ucraniano, de 16 a 22 de maio, revelou que 32% concordariam com alguma forma de concessões territoriais, em comparação com apenas 10% um ano antes e 19% no final do ano passado.

Segundo a pesquisa, 55% dos ucranianos continuam se opondo a fazer qualquer concessão territorial.

Quase 29 meses depois de sua invasão em grande escala, a Rússia ocupa cerca de 18% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, que foi tomada em 2014. As tropas de Kiev estão em desvantagem este ano, enfrentando uma ofensiva russa depois que sua contraofensiva não conseguiu obter ganhos significativos no ano passado.

A pesquisa não perguntou aos entrevistados quais concessões territoriais eles estariam abertos a fazer ou qual deveria ser o tamanho delas. O instituto disse que os entrevistados não viam necessariamente as concessões como equivalentes ao reconhecimento do território como russo.

"Por exemplo, algumas pessoas estão prontas para adiar a libertação de certos territórios para o futuro em um momento melhor", disse o instituto em um comunicado com suas conclusões.

Em 2022, a Rússia declarou unilateralmente que havia anexado as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, que controla parcialmente.

Em comentários publicados juntamente com a pesquisa, o diretor executivo do instituto, Anton Hrushetskyi, disse que os ucranianos continuam contra a ideia de chegar a um acordo de paz com a Rússia a qualquer custo.

"É... importante que, no contexto de possíveis 'concessões', os ucranianos sejam contra a 'paz em quaisquer termos'", disse ele.

(Reportagem de Tom Balmforth)