Nico Rosberg leva bronca da Mercedes ao desligar motor de novo supercarro

Dono de um dos 275 exemplares do Mercedes-AMG One, carro legalizado para as ruas feito pela montadora alemã com a unidade motriz que competiu na Fórmula 1, Nico Rosberg foi avisado de que desligou o motor do veículo de maneira errada em um vídeo em seu canal no YouTube.

O campeão de Fórmula 1 de 2016 não esperou a unidade chegar à temperatura ideal, o que se fosse feito seis vezes seguidas renderia um bloqueio do motor.

O que aconteceu

O hipercarro da Mercedes, que apesar de anunciado em 2017 só começou sua produção em agosto de 2022, chegou para o ex-piloto alemão Nico Rosberg, campeão mundial exatamente com a Mercedes em 2016.

O veículo possui uma unidade similar à que ele usava na F1, com um V6 turbo de 1.6 litros. Porém, por se tratar de um motor de F1, a unidade possui procedimentos que precisam ser obedecidos para que não tenha problemas.

Em um vídeo de seu canal, Rosberg teve a atenção chamada por desligar o motor prematuramente antes que ele atingisse a temperatura ideal. Por segurança, se ele tivesse feito isso seis vezes seguidas, a Mercedes teria bloqueado o carro. Após isso, apenas um técnico com um laptop poderia religar novamente o modelo.

O motor a combustão leva de cinco a oito minutos para atingir a temperatura ideal se o carro estiver parado. Com ele andando apenas com o motor elétrico, o tempo de espera desce para dois a cinco minutos.

O AMG One sempre dá partida com o motor elétrico, com o motor a combustão entrando em ação apenas após o catalisador chegar em 500°C.

Diretor técnico da Mercedes-AMG, Jochen Hermann disse que o AMG One foi o carro mais complicado já feito pela montadora e que nunca será replicado, com a parte mais desafiadora sendo o desenvolvimento de seu software.

Confira o vídeo inteiro (em inglês):

