'Mulheres que correm com os lobos': clássico do feminismo está com 37% OFF

Condicionamento cultural e a natureza instintiva da mulher são os principais temas abordados no livro "Mulheres que correm com os lobos", de Clarissa Pinkola Estés. A obra, conhecida por estimular a reflexão e autoconhecimento feminino, está hoje (23) com 37% de desconto, custando R$ 56,64.

Só no mês passado foram registradas mais de mil compras e leituras do título. Segundo a editora Rocco, o livro expõe a supressão da natureza instintiva feminina e como isso tem afetado a mulher moderna com a sensação de impotência, medo, cansaço e falta de criatividade. Confira a seguir opiniões de quem já leu.

O que diz a Rocco sobre o livro?

Disponível apenas na versão de capa dura.

Possui 576 páginas.

Considerado um clássico dos estudos sobre sagrado feminino e o feminismo.

1ª edição (17 setembro 2018)

É do gênero literatura e ficção.

Recomendado para maiores de 14 anos.

Segundo a editora, a narrativa de Estés expõe a problemática de uma mulher moderna sobrecarregada, que precisa conciliar a vida profissional, os afazeres domésticos e também a educação dos filhos. A autora navega em histórias para relembrar como o arquétipo da Mulher Selvagem foi transformado ao longo do tempo, tornando os instintos domesticados.

Neste livro, é explorado o poder feminino e a essência da alma, além de ser proposto um resgate da Mulher Selvagem para a verdadeira libertação da coragem e ferocidade que vive em cada mulher.

O que diz quem leu

O "Mulheres que correm com os lobos" registra na Amazon mais de 35 mil avaliações e nota 4,8 (de um total de 5). Entre os comentários, os consumidores apontaram que o livro é enriquecedor e que também ajuda no autoconhecimento.

Esse livro é verdadeiramente intenso e revelador pelo mundo feminino. A autora nos leva a uma reflexão que molda a experiência das mulheres. Cada história citada no livro nos ensina a abraçar nossa própria essência feminina. Além do conteúdo, a capa é simplesmente linda. Quanto à entrega, a Amazon foi ótima, como sempre. Karoline

Só leia esse livro se você estiver pronta! Ele toca no fundo da alma feminina, expõe nossos medos e aponta o caminho da cura. Nos faz conhecedoras de nós mesmas. Simplesmente um hino! Bruna Furtado

Livro maravilhoso para quem procura conhecimento no lado feminino. Apesar de ser homem, comprei pra minha namorada e após ela elogiar tanto, até eu li e gostei da visão da autora. Muito bom, instintivo e te conecta com a leitura. Renan Paiva.

Pontos de atenção

Outros consumidores destacaram a dificuldade com a leitura, definindo-a como pesada.

Livro bom, leitura fácil mas cansativa. O livro não te prende, achei um ponto negativo. Levei muito tempo para terminar a leitura por ter ressaca dele. Pâmela Oliveira

O livro é ótimo porque explica por meio das metáforas/símbolos dos contos, as narrativas criadas para as mulheres em seus devidos momentos históricos. Porém para quem não é estudante de psicologia ou psicanálise, o livro se torna maçante em boa parte dos capítulos e demasiadamente longo. Finalizei com a sensação de ter fixado algumas ideias por meio de uma repetição, mas não anulou o fato de ser um livro interessante por tratar de contos antigos aplicados à simbologia dentro da psicanálise. Não recomendaria para uma pessoa leiga no tema. Anatália Felipe

Acho importante ser sincera... É um livro bastante querido e, de fato, entrega um excelente conteúdo, porém não devo deixar de dizer que sua leitura acaba sendo pausada, por realmente cansar. Giselle Alves

