Ibovespa mostra fraqueza na abertura com queda de commodities

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta terça-feira, enfraquecido pela queda de commodities como minério de ferro e petróleo, que minava o desempenho das ações de Vale e Petrobras, enquanto o noticiário corporativo doméstico destacava o resultado trimestral e previsões do Carrefour Brasil.

Por volta de 10h20, o Ibovespa cedia 0,39%, a 127.364,42 pontos. O volume financeiro somava 921 milhões de reais.

No exterior, Wall Street não mostrava uma direção clara, com agentes financeiros analisando os potenciais desdobramentos dos últimos eventos políticos nos Estados Unidos, bem como balanços corporativos, entre eles os da GM e da Coca-Cola, enquanto aguardam os números da Alphabet e da Tesla no final do dia.

Para a equipe da Ágora Investimento, os sinais divergentes entre as bolsas e as principais commodities no exterior indicam instabilidade para os ativos locais nesta sessão.

"Alternativamente, enquanto não há maior definição do ponto de vista fiscal aqui no Brasil, o início da temporada de resultados referentes ao segundo trimestre deverá contribuir para a formação de preços", observou em nota a clientes, destacando que o Carrefour abriu a fila da safra de balanços.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 1,11%, acompanhando o declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 3,43%, a 774,5 iuans (106,47 dólares) a tonelada, seu valor mais baixo desde 8 de abril.

- PETROBRAS PN caía 0,47%, mantendo o viés negativo da véspera, conforme os preços do petróleo recuavam no exterior, com o barril de Brent sendo negociado em baixa de 0,9%, a 81,66 dólares.

- CARREFOUR BRASIL ON cedia 4,3%, mesmo após repercussão de modo geral positiva por analistas sobre o resultado do segundo trimestre, que mostrou crescimento de vendas acima do esperado. A rede de varejo alimentar elevou sua projeção de abertura de lojas para o ano. Na véspera, o papel já havia subido mais de 4%.

- EMBRAER ON avançava 1,09%, experimentando uma recuperação após tombo de 7% na véspera. Investidores seguem atentos à feira de aviação de Farnborough, na Inglaterra, nesta semana, na expectativa de novidades envolvendo a fabricante brasileira de aeronaves.

- HAPVIDA ON perdia 0,26% tendo no radar anúncio pela operadora de saúde de acordo com a gestora de recursos Riza para o custeio de dois novos hospitais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro na modalidade "build to suit", em uma transação que pode somar até 600 milhões de reais.

- TELEFÔNICA BRASIL ON tinha variação positiva de 0,44% após anunciar a compra, por meio de sua controlada TCloud, das empresas de serviços em nuvem IPNET e IPNET USA por até 230 milhões de reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava decréscimo de 0,18% e BRADESCO PN cedia 0,4%, enquanto BANCO DO BRASIL ON subia 0,04%. SANTANDER BRASIL UNIT, que divulga balanço na quarta-feira, antes da abertura do mercado, recuava 0,49%.

- ZAMP ON, que não está no Ibovespa, valorizava-se 1,16%, com o noticiário incluindo aprovação pela autoridade de defesa da concorrência Cade da compra de ativos que fazem parte da rede de cafeterias Starbucks no Brasil pela operadora brasileira das redes Burguer King e Popeyes.