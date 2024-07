EUA anuncia negociações de paz para o Sudão em agosto na Suíça

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (23) que convidaram representantes do Exército do Sudão e dos paramilitares sudaneses das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) para negociações de paz em agosto, na Suíça.

Eles foram convidados "para participar de conversas de cessar-fogo, mediadas pelos Estados Unidos, que começarão em 14 de agosto na Suíça", afirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em comunicado à imprensa.

As tratativas, copatrocinadas pela Arábia Saudita, incluirão a União Africana, as Nações Unidas, bem como observadores do Egito e dos Emirados Árabes Unidos.

"O objetivo é alcançar o cessar da violência em todo o país, permitir o acesso à ajuda humanitária para todos os que precisam e estabelecer um sólido mecanismo de monitoramento e verificação para garantir a implementação de qualquer acordo", acrescentou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

O Sudão está envolvido desde abril de 2023 em uma guerra entre o Exército oficial, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as RSF, comandadas pelo general rival Mohamed Hamdan Daglo.

Este conflito já deixou em dezenas de milhares de mortos e causou uma grave crise humanitária.

