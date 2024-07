Enviado do Papa se reúne com Zelensky e reitera apoio à paz

VATICANO, 23 JUL (ANSA) - O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, se reuniu nesta terça-feira (23) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, para reiterar a proximidade e o compromisso do papa Francisco em encontrar uma paz justa e duradoura para o país.

O encontro ocorre como parte da primeira visita oficial do religioso ao país desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), o líder ucraniano descreveu o momento como um "encontro significativo" e revelou que ambos discutiram "as consequências da agressão russa contra a Ucrânia".

Além disso, os dois falaram sobre o terrorismo aéreo em andamento, a difícil situação humanitária e os resultados da reunião entre Zelensky e o papa Francisco, em junho passado, na Itália.

"Nós nos concentramos em particular nas decisões da primeira cúpula de paz e no papel do Vaticano em estabelecer uma paz justa e duradoura para a Ucrânia", concluiu o presidente ucraniano, agradecendo Parolin pelo seu apoio "ao nosso país e ao nosso povo".

Antes do compromisso, o secretário de Estado do Vaticano visitou o hospital pediátrico de Okhmatdyt, que ainda apresenta os sinais do bombardeio russo do último dia 8 de julho, e conversou com os pais e as crianças internadas. No local, Parolin falou também algumas palavras de encorajamento e agradeceu aos médicos e aos profissionais da saúde pela dedicação.

O cardeal italiano foi nomeado por Francisco como seu representante para encerrar a peregrinação dos católicos ucranianos de rito latino ao santuário mariano de Berdychiv, localizado na região de Zhytomyr, a oeste de Kiev. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.