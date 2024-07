Eleições americanas: veja as opções de canditados a vice-presidente para a chapa de Kamala Harris

Kamala Harris, apoiada por Joe Biden e por muitos líderes democratas, parece agora estar em melhor posição para ser a candidata do partido nas eleições presidenciais americanas, mas terá de escolher um companheiro de chapa que a apoie. Uma escolha crucial na campanha.

Desde que Kamala Harris foi escolhida por Joe Biden para assumir a candidatura presidencial democrata, ela reuniu em seu apoio uma grande maioria de copartidários eleitos. Agora, ela é a favorita para ser oficialmente indicada como candidata por seu partido no próximo mês.

A decisão final, porém, cabe aos delegados democratas na convenção nacional, que será realizada em agosto em Chicago. Se Kamala Harris conseguir unificar o partido, ela precisará de um companheiro de chapa para concorrer como vice-presidente ao seu lado.

Ganhar em estados-chave, conquistar votos de eleitores moderados ou de mulheres, ampliar sua base eleitoral, e marcar pontos em regiões desindustrializadas... A escolha do vice-presidente é uma estratégia complexa.

O processo seletivo, que costuma levar meses, será acelerado à medida que a dupla comparecer à convenção democrata que começa no dia 19 de agosto. Ela ainda não disse nada publicamente sobre sua preferência como companheiro de chapa. Mas alguns dos nomes listados abaixo circulam como potenciais candidatos a vice.

Josh Shapiro, Governador da Pensilvânia

Josh Shapiro, governador da Pensilvânia Imagem: nna Moneymaker / GETTY IMAGES

O nome do governador da Pensilvânia, de 51 anos, é um dos cogitados. Josh Shapiro tornaria muito mais fácil para os democratas conquistarem seu estado, que terá um papel decisivo em novembro. A Pensilvânia é de fato um dos mais importantes "estados indecisos", aqueles que votam nos democratas ou nos republicanos dependendo da eleição, e que assim decidem realmente o resultado da votação.

Orador eficaz e centrista assertivo, ele, durante a sua eleição em 2022, venceu amplamente o seu concorrente da direita radical, apoiado por Donald Trump.

Anteriormente procurador-geral da Pensilvânia, Shapiro é conhecido por ter denunciado agressões sexuais cometidas por padres católicos contra milhares de crianças e processado o laboratório Purdue, considerado o principal desencadeador da terrível crise dos opioides. Ele ganhou as manchetes nacionais no ano passado por supervisionar a rápida reconstrução de uma ponte que desabou em uma importante rodovia da Filadélfia - uma grande vitória política para um governador em primeiro mandato.

Roy Cooper, Governador da Carolina do Norte

Roy Cooper, Governador da Carolina do Norte Imagem: Reprodução/Instagram

Aos 67 anos, o governador da Carolina do Norte também está à frente de um "estado indeciso", onde Joe Biden tinha, em 2020, perdido por apenas um ponto percentual para Donald Trump. Eleito neste região da costa leste desde 1986, é conhecido por nunca ter perdido uma eleição, segundo a imprensa americana.

Ele serviu na Câmara e no Senado, depois foi eleito procurador-geral do estado - cargo que ocupou por 16 anos em três tentativas bem-sucedidas de reeleição. Roy Cooper tornou-se então governador, eleito primeiro em 2017 e depois novamente em 2020. Democrata moderado, ele poderia convencer os eleitores independentes a inclinarem-se para a esquerda.

No cargo, Cooper superou a oposição de longa data na legislatura estadual liderada pelos republicanos e alcançou uma de suas principais prioridades no ano passado, quando a Carolina do Norte se tornou o 40º estado a expandir o Medicaid (programa de saúde social dos EUA) para adultos de baixa renda. Mais de 500.000 residentes se beneficiam agora desta cobertura social. A proteção do direito ao aborto é também um dos seus programas de governo e um tema importante desta eleição.

Mark Kelly, senador pelo Arizona

Senador Mark Kelly Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-astronauta de 60 anos, Kelly é senador pelo Arizona desde 2020. Outro "estado indeciso", que Joe Biden venceu por pouco contra Donald Trump. Uma vitória que o campo democrata deve em particular a uma coligação construída por Mark Kelly, que conseguiu superar o fosso entre progressistas e moderados dentro do seu estado.

Considerado um pragmático e experiente político, ele abordou questões locais como conservação de água e fabricação de microchips no Senado.

Mas o veterano do Exército é mais conhecido por sua luta pelo controle de armas desde que sua esposa, a ex-deputada democrata Gabby Giffords, quase morreu em 2011 após levar um tiro na cabeça durante uma reunião com administradores. Sendo a violência armada um tema importante da campanha dos democratas, a história pessoal do senador pode ressoar entre os eleitores.

Andy Beshear, governador de Kentucky

Andy Beshear, governador de Kentucky Imagem: Reprodução/Instagram

O governador democrata do Kentucky, de 46 anos, foi reeleito em novembro passado neste estado solidamente republicano, fazendo campanha sobre temas-chave para o partido Democrata, como a defesa do direito ao aborto e o apoio à educação pública.

Na verdade, Kentucky votou em Donald Trump com 62% dos votos em 2020 e parece difícil de reverter. Mas a figura moderada de Andy Beshear poderá ajudar os democratas a vencer em outros estados onde o voto das classes média e trabalhadora branca é crucial. Os principais deles são Pensilvânia e Michigan, estados do "cinturão de ferrugem", região do nordeste dos Estados Unidos marcada pelo declínio industrial. Isso formaria, portanto, um equilíbrio com a rica Califórnia, de onde vem Kamala Harris. Ele também tem experiência em confrontos com legisladores republicanos.

Beshear é um dos governadores mais populares do país. Ele ganhou as manchetes por sua liderança no estado durante a pandemia de Covid-19, tornados mortais em 2021 e enchentes catastróficas em 2022.

JB Pritzker, Governador de Illinois

J. B. Pritzker, governador de Illinois Imagem: Divulgação/JB For Governor

Governador de Illinois desde 2018, reeleito em 2022, JB Pritzker é um dos herdeiros da fortuna do hotel Hyatt. Um bilionário que poderia muito bem ajudar a financiar a campanha democrata, dada a avalanche de apoios financeiros que Donald Trump tem se beneficiado desde o fraco desempenho de Joe Biden no debate de junho.

Pritzker está familiarizado com uma série de questões que dominam a corrida presidencial de 2024, desde o controle de armas até o direito ao aborto. À frente do executivo estadual, sancionou uma série de iniciativas progressistas, incluindo a proibição de armas de assalto e carregadores de alta capacidade; aumento do salário mínimo, uma medida para consagrar na lei a proteção contra o aborto, e medidas para legalizar a cannabis.

O democrata também investiu na educação infantil, trabalhando pela universalização da pré-escola no estado. E ele assinou a primeira lei do país que acaba com a proibição de livros no estado.

Pete Buttigieg, Secretário de Transportes

Pete Buttigieg Imagem: Reprodução/Instagram

Candidato presidencial de 2020, o secretário de Transportes Pete Buttigieg, causou forte impressão durante as primárias democratas antes de se alinhar à candidatura de Joe Biden. Conhecido pelas suas capacidades retóricas, este veterano da Marinha é frequentemente apresentado como um dos melhores comunicadores da administração Biden, aparecendo regularmente na televisão para responder a perguntas, debater e defender o desempenho de sua região.

Por isso, o ex-prefeito de South Bend, Indiana, administrou uma série de crises públicas durante sua gestão como Secretário de Transportes. Ele ajudou a supervisionar a resposta do governo ao descarrilamento do trem no Leste da Palestina em Ohio, ao colapso da ponte de Baltimore e à crise de horários da Southwest Airlines em 2022.

Gavin Newsom, governador da Califórnia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom Imagem: Andrew Harnik/AFP

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, é cada vez mais comentado nos escalões superiores do partido. O democrata de 56 anos, ex-prefeito de São Francisco, lidera há cinco anos o estado mais populoso do país. Gavin Newsom e Kamala Harris compartilham uma longa história juntos, tendo construído suas respectivas carreiras políticas na Califórnia ao mesmo tempo. Uma experiência que os tornou aliados e, às vezes, rivais, sendo Newsom considerado politicamente um pouco mais à esquerda do que Harris.

Considerado ambicioso e trabalhador, ele conta com fortes redes de apoio em Hollywood, no Vale do Silício e na região vinícola da Califórnia. Mais recentemente, construiu uma reputação como líder progressista a nível nacional, fazendo inúmeras aparições com Biden e nos meios de comunicação conservadores para defender posições democratas, principalmente na defesa dos direitos ao aborto e no apoio à comunidade LGBTQ+. Mas as suas raízes californianas partilhadas com Kamala Harris podem representar um obstáculo legal, porque a Constituição exige que o presidente e o vice-presidente sejam de estados diferentes.

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan

Gretchen Whitmer, governadora de Michigan Imagem: Reprodução/Instagram

A governadora Gretchen Whitmer, 52 anos, lidera o Michigan, que tem uma grande população da classe trabalhadora e grandes comunidades negras e árabes - todos eleitorados que Joe Biden estava lutando para atrair. O estado é, sem dúvida, um dos mais disputados nas eleições presidenciais de novembro.

Em 2022, sua campanha eficaz deu aos democratas de Michigan o controle da legislatura e do governo do estado. Isto permitiu-lhe implementar uma série de políticas progressistas, incluindo a proteção do acesso ao aborto e a adoção de medidas de segurança sobre armas. Oponente feroz de Donald Trump, ela foi alvo de um sequestro planejado por uma milícia de extrema direita.

Entre os outros potenciais candidatos à vice-presidência:

Wes Moore, governador de Maryland

Veterano do Exército, o jovem governador de Maryland, Wes Moore, era um novato na política antes de se candidatar a governador. Mas a sua vitória arrebatadora - que fez dele o primeiro afro-americano a ocupar um cargo -, a sua história pessoal e a sua juventude rapidamente ajudaram a torná-lo uma estrela em ascensão no partido.

Tim Walz, Governador de Minnesota

O governador de Minnesota, Tim Walz, cujo perfil pode ajudar a chapa democrata a consolidar o apoio no Upper Midwest, onde os votos da chamada "parede azul" de Wisconsin, Pensilvânia e Michigan serão cruciais. Uma figura progressista, Walz também poderia ajudar a trazer os eleitores mais à esquerda de volta ao rebanho democrata.

Raphael Warnock, senador pela Geórgia

Pastor da Igreja Batista Ebenezer em Atlanta, Raphael Warnock foi o primeiro senador afro-americano eleito pela Geórgia. A sua presença ao lado de Kamala Harris poderá trazer de volta parte do eleitorado negro à esfera democrata, que as sondagens mostram ter se afastado de Biden. Mas a sua nomeação teria um grande inconveniente: se vencer, a saída de Warnock do Senado faria com que os democratas perdessem um assento.