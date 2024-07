Brasil não fará 'loucuras' na Margem Equatorial, diz Lula

SÃO PAULO, 23 JUL (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o Brasil não fará "nenhuma loucura" com a possível exploração de petróleo na Margem Equatorial, área que engloba a foz do Rio Amazonas. Essa hipótese é criticada por ambientalistas, que apontam uma contradição entre as declarações do petista em prol da transição energética e o desejo de ampliar as reservas de hidrocarbonetos brasileiras. "Imagina se o Brasil sai de lá, simplesmente deixa barato.

Quando você chegar, tem alguém lá explorando. E a Guiana e o Suriname estão explorando numa situação muito similar à nossa.

Então nós não vamos fazer nenhuma loucura, nada será feito sem autorização da questão ambiental", disse Lula em entrevista a correspondentes internacionais em Brasília.

O presidente reiterou que o Brasil "precisa" do dinheiro do petróleo para financiar a transição energética.

"É importante lembrar que a Guiana Francesa e o Suriname estão mais perto da costa brasileira do que a chamada faixa equatorial, que é a 575 quilômetros de distância do estado do Amapá. E a Petrobras tem dado demonstrações históricas de que é muito difícil acontecer um incidente", salientou.

Segundo Lula, o país "não pode prescindir da possibilidade de pesquisar" petróleo na região. "Eu sou amplamente favorável a que o mundo tenha uma transição energética muito poderosa que faça com que a gente possa abdicar do combustível fóssil, mas a realidade é que o mundo ainda não pode prescindir do petróleo", afirmou. (ANSA).

