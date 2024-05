Wall St abre em alta com foco nas autoridades do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com os investidores aguardando comentários das autoridades do Federal Reserve para obter mais clareza sobre o caminho da política monetária dos Estados Unidos, depois que os dados econômicos desta semana apoiaram as apostas de cortes nas taxas de juros.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,20% na abertura, para 39.466,52 pontos. O S&P 500 subia 0,22%, para 5.225,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subia 0,26%, para 16.389,024 pontos.

(Por Sruthi Shankar)