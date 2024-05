VW Polo e Virtus chegam à linha 2025; confira os preços e as novidades

Volkswagen Polo e Volkswagen Virtus chegaram à linha 2025 na rede de concessionárias da marca alemã.

Não houve mudanças em relação ao visual e à parte mecânica do hatch e do sedã compactos - os preços sugeridos partem de R$ 89.290 (Polo) e de R$ 111.990 (Virtus).

Os carros

A maior novidade do sedã e do hatch é a adição da central multimídia VW Play de 10,1 polegadas em todas as versões do Virtus - no Polo, é item de série desde a versão Comfortline - nas configurações MPI e Sense do hatch, a multimídia é a Composition Touch, mais simples.

Os motores oferecidos no Polo são o 1.0 flex de três cilindros de 84 cv de potência e 10,3 kgfm de torque com transmissão manual de cinco marchas e o 1.0 turbo flex de 116 cv e 16,8 kgfm com cambio manual de cinco marchas ou automático de seis velocidades.

Já em sua versão topo de linha, a GTS, o Polo traz o propulsor 1.4 turbo flex com 150 cv e 25,5 kgfm com câmbio de seis marchas automático.

No Virtus, além dos motores do Polo, temos também o 1.0 turbo flex 200 TSI de 128 cv e 20,4 kgfm de torque.

Em suas versões de entrada, Polo e Virtus subiram, respectivamente, R$ 1.300 e R$ 2 mil.

Confira os novos preços nas versões 2025 de Polo e Virtus:

VW Polo 2025

Polo Track 1.0 MPI - R$ 89.290

Polo Robust 1.0 MPI - R$ 89.290

Polo 1.0 MPI - R$ 92.350

Polo Sense - R$ 101.490

Polo Comfortline - R$ 113.690

Polo Highline - R$ 120.790

Polo GTS - R$ 153.790

VW Virtus 2025

Virtus 170 TSI - R$ 111.990

Virtus 170 TSI AT - R$ 119.990

Virtus Comfortline 200 TSI - R$ 130.990

Virtus Highline 200 TSI - R$ 141.990

Virtus Exclusive 200 TSI - R$ 154.790

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.