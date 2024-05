Polícia dos EUA contraria orientação ao realizar prisões em massa nas universidades

Por Daniel Trotta

(Reuters) - Nas três semanas tumultuadas desde que começaram os protestos nas universidades dos Estados Unidos, a polícia apareceu em dezenas de campi para tirar os estudantes em prisões em massa, aderindo a uma abordagem que muitos criminologistas consideram ultrapassada e contraproducente.

A polícia de Nova York prendeu cerca de 300 pessoas na Universidade de Columbia e no City College de Nova York em 30 de abril, durante protestos contra a guerra em Gaza, disparando granadas de luz para atordoar e desorientar os manifestantes. Duas noites depois, em Los Angeles, a polícia prendeu mais de 200 pessoas na UCLA.

Em faculdades em Connecticut, Geórgia, Texas, New Hampshire e em outros lugares, dezenas de manifestantes foram presos.

Especialistas em policiamento advertem contra tirar conclusões sobre cada intervenção policial, dizendo que é muito cedo para determinar onde a polícia pode ter agido precipitadamente. Essa pesquisa pode levar anos.

No entanto, uma análise inicial da abordagem dos protestos no campus sugere que a polícia, em muitos casos, ainda não se desfez de maneiras ultrapassadas de lidar com grandes manifestações, disseram. Eles acrescentaram que muitos departamentos demoraram a perceber as lições dos protestos por justiça racial de 2020, quando a má conduta da polícia em relação aos manifestantes resultou em vários acordos legais multimilionários.

"O que não queremos é um grande número de prisões de baixa qualidade. Queremos um pequeno número de prisões de alta qualidade", disse Edward Maguire, professor de criminologia da Universidade Estadual do Arizona.

A Reuters realizou entrevistas com 10 especialistas em criminologia, policiamento, liberdades civis e direito, além de analisar pesquisas recentes para esta reportagem.

Desde as primeiras prisões em massa em Columbia, em 18 de abril, pelo menos 2.600 manifestantes foram detidos em mais de 100 protestos em 39 Estados e em Washington, D.C., de acordo com a The Appeal, uma organização de notícias sem fins lucrativos. As acusações são, em sua maioria, de invasão de propriedade, com algumas por agressão a policial. Nova York também acusou os suspeitos de danos criminais e roubo.

Alguns promotores estão arquivando os casos. Depois que a polícia a cavalo e vestida com equipamento de choque interveio na Universidade do Texas em Austin em 25 de abril, os promotores do condado de Travis retiraram as acusações contra 57 pessoas, alegando falta de causa provável.

Criminologistas dizem que muitos casos de prisões em massa são arquivados porque a polícia aplica declarações amplas e gerais, às vezes em linguagem idêntica, a um grande número de suspeitos. Essas prisões também são propensas a varrer transeuntes ou pessoas acusadas de delitos menores, como invasão de propriedade.

Elas também podem ser contraproducentes, pois aumentam as tensões e geram animosidade em relação à polícia, fornecendo aos manifestantes um grito de guerra que alimenta protestos ainda mais inflamados, segundo especialistas.

A Universidade de Columbia, que chamou a polícia duas vezes, não respondeu a um pedido de comentário, mas a presidente da Columbia, Minouche Shafik, disse em uma nota em 18 de abril que solicitou à polícia que desocupasse o acampamento de estudantes que durava um dia, dizendo que eles violavam várias regras, a fim de garantir a segurança do campus.

A polícia de Nova York não respondeu a um pedido de comentário, mas em uma coletiva de imprensa após a operação de 30 de abril, o comissário de polícia Edward Caban disse que "a situação em seus campi havia se deteriorado a ponto de colocar em risco a segurança de seus alunos, professores, funcionários e do público".

O Departamento de Polícia de Los Angeles encaminhou as perguntas às autoridades da UCLA, que não responderam.

RESPOSTA AO CASO GEORGE FLOYD EM 2020

Grande parte do pensamento atual sobre o policiamento de protestos foi moldado pelas manifestações de 2020, após o assassinato de George Floyd pela polícia de Mineápolis, que desencadeou protestos globais contra a brutalidade policial e o racismo.

Um artigo de 2022 do Fórum de Pesquisa Executiva da Polícia, com sede em Washington, que analisou a resposta das autoridades policiais em 2020, recomendou evitar prisões em massa sempre que possível e apelou à limitação do uso das chamadas munições “menos letais”, como gás lacrimogêneo e balas de borracha.

Além disso, concluiu que a polícia deveria envolver-se mais com os manifestantes e dar prioridade ao estabelecimento de confiança e comunicação antes de fazer uma demonstração de força, por exemplo, utilizando equipamento anti-motim.

Outro relatório de 2022 do Instituto Nacional de Policiamento ressaltou a importância da comunicação empática com os líderes dos protestos, utilizando investigação moderna sobre psicologia de multidões, e restringindo o uso da força a “indivíduos e grupos específicos que cometem crimes, e não a grupos inteiros de manifestantes”.

Em Denver, o chefe da polícia Ron Thomas disse ao Conselho de Supervisão Cidadã que recusou um pedido do campus para tirar um acampamento de protesto pela segunda vez em 26 de abril, depois que a primeira operação resultou em 45 prisões.

Thomas disse que resistiria a futuras tentativas de desmantelar o acampamento. “Eu sei que não existe uma maneira legal de fazer isso, a menos que eles realmente façam algo que crie uma reunião ilegal”, afirmou ele.