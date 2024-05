Espécie de baleia retorna à costa argentina 100 anos após ter desaparecido

Por Anna Portella

BUENOS AIRES (Reuters) - As baleias-sei gigantes azuis acinzentadas que desapareceram da costa patagônica da Argentina há um século devido à caça estão começando a aparecer novamente, demonstrando como as espécies podem se recuperar quando medidas para protegê-las são implementadas.

Nas décadas de 1920 e 1930, os navios baleeiros regulares ao longo da costa da Argentina, e além, viram as populações diminuírem. Nos últimos 50 anos, a proibição global da caça comercial de baleias ajudou a recuperar as populações de sei e outras.

"Elas desapareceram porque foram caçadas, não foram extintas, mas foram tão reduzidas que ninguém as via", disse Mariano Coscarella, biólogo e pesquisador de ecossistemas marinhos do órgão científico estatal argentino Conicet.

Coscarella acrescentou que foram necessárias décadas para que os números se recuperassem a ponto de as baleias serem novamente avistadas, o que só começou a acontecer nos últimos anos.

"Nesse caso, foram necessários mais de 80 anos", disse Coscarella. "Elas se reproduzem a cada 2 ou 3 anos e, portanto, foram necessários quase 100 anos para que elas tivessem um número apreciável de indivíduos para que as pessoas percebessem que elas estavam lá."

No mês passado, a equipe trabalhou para equipar algumas baleias-sei com rastreadores de satélite para mapear seus padrões de migração, com financiamento do projeto Pristine Seas da National Geographic. Eles gravaram imagens delas a partir de barcos, drones e debaixo d'água.

"Podemos considerar isso um sucesso da conservação em escala global", afirmou Coscarella, acrescentando que a moratória global sobre a caça às baleias foi fundamental para a melhoria dos números. Ele alertou que o fato de os países saírem desse acordo colocaria em risco a recuperação.

"Depois da caça que reduziu a população (de baleias-sei) a um mínimo, quase 100 anos depois, essa população começou a se recuperar e agora elas vêm para os mesmos lugares que costumavam ir antes de serem caçadas."