BB desembolsa recorde de R$ 200 bilhões em 10 meses do Plano Safra 2023/24

São Paulo, 10 - O Banco do Brasil desembolsou R$ 200 bilhões em dez meses do Plano Safra 2023/2024, iniciado em julho de 2023. O valor é recorde. Em igual período de 2022/23, o valor foi de R$ 196,6 bilhões. Do total liberado nesta temporada, R$ 179,1 bilhões foram em operações de crédito rural e outros R$ 20,9 bilhões foram destinados ao financiamento da cadeia de valor agro.Em nota, a instituição disse que foram mais de 550 mil operações contratadas no período, destacando-se os financiamentos para agricultores familiares (Pronaf) e médios produtores (Pronamp), que juntos representam 58% do total.