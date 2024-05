Audi anuncia chegada de novos A4 e A5 com tração integral ao Brasil

Os Audi A4 quattro e Audi A5 quattro já estão disponíveis no mercado nacional. Com ligeira reestilização visual e novos equipamentos, os sedãs são equipados com tração integral e fazem parte da série de lançamentos na celebração de 30 anos de presença da marca alemã no Brasil.

Como são os carros

Imagem: Divulgação

Os dois lançamentos se juntam a Audi SQ8 e-tron, Audi RS 6 Avant Performance e Audi RS 6 Avant Legacy em uma série de lançamentos de celebração da presença de três décadas da Audi no Brasil.

Introduzida pela primeira vez à linha da Audi durante o Salão de Genebra em 1980, a tração integral quattro foi a primeira permanente construída em volume adequado para carros rápidos e esportivos.

Além da tração integral A4 e A5 receberam retoques visuais e novos equipamentos, informa a Audi.

Imagem: Divulgação

O novo A4,chega nas versões Prestige 40 TFSI quattro S Tronic (R$ 333.990) e S line 40 TFSI quattro S Tronic (R$ 359.990).

Já o A5 é disponibilizado nas configurações Advanced 40 TFSI quattro S Tronic (nova, por R$ 359.990) e S Line 40 TFSI quattro S Tronic (R$ 394.990).

Como anteriormente, tanto A4 quanto A5 continham equipados com o motor 2.0 TSI turbo a gasolina com propulsão híbrida leve, capaz de render 204 cv de potência e 32,6 kgfm de torque.

A transmissão é a automatizada de dupla embreagem S tronic, com sete marchas.

Com esse conjunto, o A4 quatro acelera de zero a 100 km/h em 6,7 segundos e atinge velocidade máxima de 210 km/h.

Com o mesmo conjunto mecânico, o A5 sai da imobilidade e atinge os 100 km/h em 6,8 segundos.

A Audi teve sua primeira aparição no Brasil no Salão do Automóvel de 1992 com o Audi 100. Um ano depois, Ayrton Senna se tornou o representante oficial da marca em solo nacional, com a Senna Import. Em 1994, os veículos da montadora começaram a ser comercializados oficialmente.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.