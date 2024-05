Sobe para 100 o número de mortos por enchentes no Sul, diz Defesa Civil

O número de mortes pelas históricas enchentes no sul do Brasil alcançou, nesta quarta-feira (8), 100 mortos e as autoridades pedem aos afetados que não voltem para as zonas de risco.

Segundo a Defesa Civil, pelo menos 100 pessoas morreram, 372 ficaram feridas e 128 estão desaparecidas nas inundações provocadas por transbordamento de rios após as chuvas torrenciais da última semana no estado do Rio Grande do Sul.

As autoridades insistiam nesta quarta-feira para que os habitantes não retornassem para as áreas de risco e alertavam sobre a possibilidade de instabilidade nos terrenos e de perigos para a saúde.

"As águas contaminadas podem transmitir doenças", diz a jornalistas Sabrina Ribas, porta-voz da Defesa Civil.

Em mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160.000 pessoas foram retiradas de suas casas por esse desastre climático, cuja violência especialistas e o governo brasileiro vinculam à mudança climática.

rsr/app/nn/aa/dd

© Agence France-Presse